Trump vs Harvard: todo lo que se sabe del conflicto por la prohibición de matrícula a estudiantes extranjeros

El Gobierno de Donald Trump prohibió a la Universidad de Harvard matricular en adelante a estudiantes extranjeros, en una grave escalada en el conflicto que enfrenta al mandatario con la institución educativa desde hace varios meses por cuestiones ideológicas y que ha hecho de Harvard la punta de lanza del antitrumpismo en Estados Unidos.

La decisión ha sido comunicada en una carta remitida el jueves a Harvard y firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que reza: "Les escribo para notificarles que, con efecto inmediato, el programa de la Universidad de Harvard de Estudiantes y Visitantes Extranjeros ha sido revocado".

"Esto significa que Harvard ya no puede matricular a estudiantes extranjeros y que los estudiantes extranjeros actuales deben trasladarse o perderán su estatus legal", anota un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés).

La universidad reconoció el daño que esa medida le puede suponer: "Esta acción de represalia amenaza con dañar gravemente a la comunidad de Harvard y al país, al igual que socava nuestra misión académica e investigadora dijo al The New York Times Jason Newton, director de relaciones con los medios de la institución.

Si embargo, ratificaron su compromiso para "mantener nuestra capacidad de alojar a estudiantes y académicos internacionales, que proceden de más de 140 países y enriquecen inconmesurablemente la universidad y la nación".

Antisemitismo y penetración del Partido Comunista chino

A las habituales acusaciones de tolerar o promover el antisemitismo en sus campus, el Gobierno de Donald Trump introdujo un nuevo elemento, como es el de la presunta injerencia china: "Esta Administración -continúa el comunicado del DHS- considera a Harvard responsable de fomentar la violencia y el antisemitismo, y de coordinarse con el Partido Comunista chino en su campus".

Al igual que ha razonado con la concesión o revocación de visados, el DHS ha calificado la matriculación de extranjeros como "un privilegio".

"Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus mayores pagos de matrícula para aumentar sus multimillonarias dotaciones. Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Se negó", anota Noem.

Esta quiebra de lo "correcto" lo define así el DHS: dice que la elitista universidad "ha creado un ambiente inseguro en el campus al permitir que agitadores antiestadounidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a personas, incluyendo a muchos estudiantes judíos".

Las acusaciones de antisemitismo -y de conductas de presunto apoyo a Hamás- son el principal argumento de la carta del DHS, pero también se incluyen las políticas de inclusividad y de discriminación positiva para las minorías, que el DSH califica de "racistas" (en probable alusión a un sesgo contra la mayoría blanca).

"Que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas del país", advierte Noem en ese documento.

Harvard ha sido, de lejos, la universidad que con más vehemencia se ha opuesto a las medidas de control de la Administración Trump en los campus, en la contratación de profesores, en la oferta de cursos y en la confección de programas.

Pero esa oposición ha tenido para Harvard literalmente un precio muy alto: solo en lo que va de mayo, el Gobierno le ha retirado primero 2.200 millones de subvenciones federales, y una semana después otros 450 millones.

Juez impide revocar las visas de los estudiantes internacionales

Un juez federal de Estados Unidos ordenó el jueves al Gobierno que frene la revocación de las visas de estudiantes internacionales, en medio de los esfuerzos de la Administración por deportar a alumnos acusados de participar en protestas contra la guerra en Gaza o de "antisemitismo".



El juez Jeffrey S. White del Distrito del Norte de California prohibió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) "arrestar o encarcelar" a estudiantes extranjeros que presentaron una demanda ante su corte y a cualquier "individuo similarmente situado a nivel nacional".



El fallo, disponible en línea, argumenta que "el alivio a nivel nacional es apropiado" porque la política del Gobierno de Trump "ha causado estragos a las vidas, no solo de los demandantes, pero también de no-inmigrantes (con visados) F-1 similarmente situados a lo largo de Estados Unidos".



Este caso, que trasciende el mismo día en el que el DHS revocó a la Universidad de Harvard su permiso para matricular a extranjeros, responde a una demanda que presentaron universitarios después de que, en abril, el Gobierno cambió su estatus en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVI, en inglés).



El Gobierno de Trump ha cancelado "miles" de visados de estudiantes internacionales desde que comenzó el 20 de enero, según reportó este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, en una audiencia en el Senado, en la que argumentó que "una visa no es un derecho, es un privilegio".



En particular, la Administración ha combatido a estudiantes que han protestado a favor de Palestina y contra Israel, pues los acusa de antisemitismo y de sembrar caos en las universidades.



El Gobierno de Trump ha cuestionado el alcance de este tipo de fallos que buscan frenar su política migratoria e, incluso, ha ignorado órdenes de otros jueces.

Trump dio plazo de 72 horas a Harvard si quiere volver a matricular a extranjeros

El Gobierno de Estados Unidos dio 72 horas a la Universidad de Harvard para proporcionar información sobre actividades "violentas" y protestas en las que hayan participado sus alumnos si quiere recuperar su programa de matriculación de extranjeros, revocado hoy por la Administración del presidente Donald Trump.



La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, indicó a la institución en una carta que podía reinstaurar su certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio si cumplía con una serie de requisitos en 72 horas.



Entre otras cosas, el DHS pide a la prestigiosa institución académica que facilite vídeos, imágenes o audios de protestas y actividades "ilegales" y "violentas" que hayan tenido lugar dentro o fuera del campus en los últimos cinco años y en las que hayan participado alumnos con visas de los tipos J1 y F.



Noem incidió en que este es "un mensaje claro para Harvard y todas las universidades, de que la Administración Trump hará cumplir la ley y erradicará los males del antisemitismo y el antiamericanismo en la sociedad y los campus".

Las acusaciones de antisemitismo vertidas por Trump hacen referencia sobre todo a las protestas propalestinas que tuvieron lugar el año pasado en la Universidad de Columbia (Nueva York) y que se extendieron a otros centros universitarios estadounidenses.

Cancillería se manifiesta por situación de peruanos en Harvard

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú se pronunció respecto a la situación de los estudiantes peruanos que vienen cursando o ya tienen aprobado el inicio de estudios en la Universidad de Harvard.



Al respecto, invocaron a mantenerse informados a través de los canales oficiales tanto de autoridades universitarias como estadounidenses.

En esa línea, sostuvieron que mantienen "estrecha y permanente comunicación con la red consular en Estados Unidos, en particular con la Oficina Consular a cargo del Estado de Massachusetts".

"El Consulado General del Perú en Boston ha habilitado una línea telefónica y de WhatsApp específica para un contacto directo con los estudiantes de Harvard: +1 (857)265-5995. Asimismo, se podrán dirigir al correo electrónico consuladogeneral@conperboston.com", agregaron.

Por otro lado, la Cancillería informó que sus funcionarios consulares en Boston mantienen contacto con la Presidencia de la Asociación de Estudiantes Peruanos en Harvard y el 'Peruvian Caucus' para el seguimiento.



📄 Comunicado de Prensa 008-25: Situación de los estudiantes peruanos en la Universidad de Harvard



Situación de los becados

Respecto a la situación de seis becarios de Pronabec sobre el conflicto entre Harvard y el Gobierno de Estados Unidos, Alexandra Ames, directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), indicó que la institución está tomando medidas para garantizar el bienestar emocional y académico.

"Ni bien hemos tomado conocimiento de esto, hemos entrado en comunicación con la Embajada de Estados Unidos para saber cuáles son los pasos siguientes que se deben dar para brindar todo el soporte y la información precisa a nuestros estudiantes", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Indignación en Harvard ante el cerco de Trump: "El campus vive un momento hostil"

La amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de vetar a los extranjeros de la Universidad de Harvard sobrevuela el ambiente en la despedida del actual curso escolar de la institución y los ánimos de sus estudiantes: "El campus vive un momento hostil", afirma a EFE uno de sus alumnos.



La ceremonia de graduación tendrá lugar el próximo jueves y entre carpas en construcción y un flujo constante de turistas, quienes no se han ido a casa por el fin de semana largo del Día de los Caídos (el lunes) aprovechan para hacerse sus primeras fotos con la toga y el birrete entre la incertidumbre por su situación o la de sus compañeros y el orgullo por haberle hecho frente a Trump.



Este mismo viernes Harvard volvió a demandar a la Administración Republicana después de que esta revocara su permiso para matricular a estudiantes extranjeros (que suponen la cuarta parte del estudiantado, 6.793 matriculados en este curso) por presunto "antisemitismo" de la institución.

Pocos alumnos quieren hablar con la prensa y muchos de los que se prestan a hacerlo prefieren pronunciarse solo con su nombre o bajo la condición de anonimato.

Harvard lleva semanas en el punto de mira de Trump, pero la tensión escaló esta semana, cuando el Gobierno no solo la ha considerado responsable de fomentar la violencia y el antisemitismo, sino también de "coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus".

Juez bloquea temporalmente revocación de permiso para matricular extranjeros de Harvard

Una juez federal de Boston (Massachusetts) bloqueó hoy temporalmente la decisión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de paralizar las matriculaciones de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard.



La orden de la juez responde a una moción presentada hoy por Harvard para pedir una pausa temporal de la anulación de su permiso para acoger a alumnos internacionales -que suponen la cuarta parte del estudiantado- por parte del Gobierno, al que además ha vuelto a demandar.



"Harvard ha demostrado que, a menos que su petición de restringir temporalmente (la orden de Trump) sea aceptada, sufrirá un daño inmediato e irreparable", apuntó la juez de distrito Allison D. Burroughs.



Burroughs fijó además para el próximo 27 de mayo a las 9:30 hora local (13:30 GMT) una audiencia sobre el caso a la que deberán acudir representantes de ambas partes.



La orden de restricción temporal entrará en vigor de manera inmediata y probablemente se extenderá hasta la celebración de esta vista.



Horas después de darse a conocer esta noticia, Trump calificó en el Despacho Oval de "ridículo" que se le haya pagado a Harvard "miles de millones de dólares", y afirmó que en la universidad hay alumnos que "no pueden sumar dos más dos".



"¿Cómo puede alguien que no sabe sumar o tiene habilidades muy básicas entrar en Harvard? Luego ves a esas mismas personas gritando contra los Estados Unidos. Son antisemitas y no queremos alborotadores aquí", expresó el mandatario.