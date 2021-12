¿Qué sanción habrá para los que no cumplan con vacunarse contra la COVID-19? "El Ministerio de Salud ha dejado claro que no se sanciona a una persona que no esté vacunada. El tema de la obligatoriedad lo que intenta es promover la vacunación e imponer limitaciones a las personas que no se vacunan. En realidad, sanciones se les va a establecer a los lugares donde no deberían entrar personas que no están vacunadas", informó la periodista.