El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, aseguró este miércoles que está "convencido" de que Rusia sufrirá una "derrota estratégica" en Ucrania, al remarcar que ya "ha fracasado en sus principales objetivos" cuando han pasado ya casi dos semanas tras la invasión rusa.



Así lo indicó Blinken en una conferencia de prensa conjunta con la ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, en Washington.



"Al final, estoy absolutamente convencido de que (el presidente ruso Vladímir) Putin fracasará, y de que Rusia sufrirá una derrota estratégica en Ucrania", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.



Blinken, quien acaba de regresar de una gira donde visitó varios países europeos fronterizos con Ucrania donde se concentran los refugiados, remarcó que Rusia "ya ha fracasado en sus principales objetivos"



"La cuestión ahora -remarcó- es si el presidente Putin decide o no tratar de rebajar las pérdidas que se ha producido a sí mismo y al pueblo ruso".



Sobre la posibilidad de reforzar una zona de exclusión aérea en Ucrania, tal y como ha solicitado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Blinken y Truss coincidieron en su rechazo.

"El objetivo es que termine la guerra"

La diplomática británica remarcó que "la realidad es que establecer esta medida llevaría a una confrontación directa entre la OTAN y Rusia", algo que la Alianza no quiere.



En la misma línea se expresó Blinken al indicar que "el objetivo es que termine la guerra, no expandirla".



Ambos diplomáticos defendieron la dureza y eficacia de las sanciones económicas adoptadas por Occidente, a las que Londres y Washington sumaron este martes el veto a la importación de petróleo desde Rusia.



Mientras los bombardeos continúan en Ucrania, y cuando se cumplen casi dos semanas de la invasión rusa, más de 2,15 millones de ucranianos han huido ya de su país, principalmente hacia Polonia y Hungría.



Hasta el 7 de marzo, se ha podido verificar y documentar que 474 personas han muerto en los ataques, entre ellos 29 niños; y un total de 861 han sido heridas, entre las cuales se encuentran 44 menores, según el último recuento de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



No obstante, apuntó que las cifras reales de heridos y muertos son seguramente más altas, dado que las informaciones llegan con dificultades, especialmente de ciudades como Mariúpol, Volnovaja y Izium, donde los combates arrecian y se habla de cientos de víctimas más.

(EFE)





