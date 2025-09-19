Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

EEUU exigirá 100 mil dólares al año para la visa H1-B y anuncia nueva "tarjeta dorada"

EEUU exigirá 100 mil dólares al año para la visa H1-B y anuncia nueva
EEUU exigirá 100 mil dólares al año para la visa H1-B y anuncia nueva "tarjeta dorada" | Fotógrafo: Foto de Nout Gons en Pexels.com
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Donald Trump anunció que Estados Unidos exigirá un pago anual de 100.000 dólares al año para conceder visados H1-B a profesionales altamente calificados para favorecer contrataciones de estadounidenses en sectores de alto valor añadido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estados Unidos exigirá un pago anual de 100.000 dólares al año para conceder visados H1-B a profesionales altamente calificados para favorecer contrataciones de estadounidenses en sectores de alto valor añadido, desveló este viernes el presidente Donald Trump, que anunció también una nueva "tarjeta dorada" a cambio de un pago mínimo de un millón de dólares. EFE

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
visa Donald Trump

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA