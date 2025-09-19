EEUU exigirá 100 mil dólares al año para la visa H1-B y anuncia nueva "tarjeta dorada"

Donald Trump anunció que Estados Unidos exigirá un pago anual de 100.000 dólares al año para conceder visados H1-B a profesionales altamente calificados para favorecer contrataciones de estadounidenses en sectores de alto valor añadido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estados Unidos exigirá un pago anual de 100.000 dólares al año para conceder visados H1-B a profesionales altamente calificados para favorecer contrataciones de estadounidenses en sectores de alto valor añadido, desveló este viernes el presidente Donald Trump, que anunció también una nueva "tarjeta dorada" a cambio de un pago mínimo de un millón de dólares. EFE

