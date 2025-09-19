Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

El Kremlin asegura comprender la reacción "emocional" de Donald Trump sobre Vladímir Putin

Trump aseguró este jueves que Putin, con quien se había reunido hace un mes en Alaska, le ha
Trump aseguró este jueves que Putin, con quien se había reunido hace un mes en Alaska, le ha "decepcionado". | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Kremlin respondió a las críticas de Donald Trump hacia Vladímir Putin por la falta de avances en el alto al fuego en Ucrania, subrayando que Moscú mantiene su apuesta por una salida política y diplomática al conflicto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Kremlin aseguró este viernes comprender la "emocional" reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su homólogo ruso, Vladímir Putin, a raíz de la imposibilidad de facilitar ahora un alto al fuego entre Rusia y Ucrania.

"Partimos de que Estados Unidos y el presidente Trump mantienen su voluntad política e intención de continuar los esfuerzos para facilitar el arreglo ucraniano", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a las agencias locales.

Peskov agregó que Trump se muestra muy "emocional" a la hora de hablar del asunto ucraniano, lo cual es "totalmente comprensible".

El portavoz del Kremlin insistió en que también Putin quiere solucionar el asunto a través de medios político-diplomáticos y "hace mucho para ello".

Por otro lado, Ucrania y "varios países europeos hacen todo lo posible para continuar la confrontación y aumentar las tensiones", agregó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Trump aseguró este jueves que Putin, con quien se había reunido hace un mes en Alaska, le ha "decepcionado".

"Me honra mucho decirles que hemos resuelto siete guerras, siete guerras irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver. (...) La que pensé que sería más fácil fue por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado; realmente me ha decepcionado", manifestó Trump en una rueda de prensa tras la reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer.

El presidente estadounidense dice que pensó que la guerra en Ucrania "sería uno de los conflictos más fáciles" de resolver, pero -apuntó- "nunca se sabe en la guerra", en donde "suceden cosas muy opuestas a las que uno pensaba".

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Rusia Kremlin Estados Unidos Donald Trump Vladímir Putin

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA