EE.UU. ordena el despliegue de 10 aviones F-35 a Puerto Rico en medio de la tensión en el Caribe

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Washington aumenta el escenario de tensiones en el Caribe. El Gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de diez aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico, lo que incrementa la ya numerosa presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, tras los despliegues de los últimos días.

Según dos fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias Reuters, el movimiento se produce con el objetivo de realizar operaciones contra los carteles de la droga y organizaciones narcoterroristas designadas que, según EE. UU., operan en esa zona. Se espera que los aviones lleguen a su destino a finales de la próxima semana, agregaron.

Se trata del mismo argumento que Estados Unidos utilizó el pasado 19 de agosto cuando envió tres buques de guerra, con más de 4.000 soldados a bordo, cerca a las costas venezolanas, al tiempo que apuntó contra el llamado cartel de los Soles, que vincula al Gobierno de Nicolás Maduro.

Posteriormente, el pasado 26 de agosto, la Administración Trump volvió a fortalecer su presencia naval en la zona con el envío de otros navíos: el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear.

La alarma que ya había escalado en la región, y principalmente en Caracas, por el despliegue naval, cruzó una nueva línea cuando el pasado 2 de septiembre Estados Unidos atacó una embarcación, que según aseguró el presidente Donald Trump, procedía de Venezuela y transportaba drogas. En el acto murieron 11 personas, calificadas por el mandatario como “terroristas” del Tren de Aragua.

Las autoridades estadounidenses no han revelado qué justificación legal utilizaron para ese asalto aéreo ni especificado qué drogas había a bordo, mientras Amnistía Internacional exigió una investigación completa para esclarecer lo ocurrido.

Aunque el Gobierno de Maduro señaló que las imágenes del presunto ataque mostradas por Estados Unidos fueron hechas con inteligencia artificial, Caracas no ha dejado de alertar por el despliegue que señala como un intento de "intervenciín militar", motivo por el que incluso pidió la mediación de la ONU.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Hasta dónde escalará la tensión en el Caribe?

En total, siete buques de guerra estadounidenses y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear se encuentran en la región o se espera que lleguen pronto, además de los miles de uniformados a bordo. Infantes de marina y marineros de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de Estados Unidos han estado realizando entrenamiento anfibio y operaciones de vuelo en el sur de Puerto Rico, en los últimos días.

Una situación que también ha despertado preocupación en la isla. De hecho, el pasado 2 de septiembre, la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) pidió a la ciudadanía "calma", "evitar la especulación" y "acudir a fuentes oficiales" para obtener "información confiable" tras la polémica desatada por el apoyo de las autoridades a los ejercicios militares que realizan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el archipiélago, en medio de la escalada de tensión con Venezuela.

Al tiempo que aumenta su despliegue militar, Estados Unidos endurece el tono frente al Gobierno de Maduro. El jueves 4 de septiembre, en medio de su visita a Ecuador, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al líder chavista de ser un "narcotraficante" y "terrorista", prófugo de la Justicia estadounidense.

Un día antes, el miércoles 3 de septiembre, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, advirtió que habría más operativos militares en el Caribe y aseguró que "Maduro debería estar preocupado".

Desde Caraca, el presidente venezolano ha señalado en los últimos días que el Gobierno de Donald Trump busca un cambio de régimen en Venezuela, pero alerta que no lo permitirá.

En el marco del cruce de amenazas, advertencias y tensiones, el Gobierno venezolano llamó a sus ciudadanos a unirse a una milicia voluntaria destinada a apoyar a las Fuerzas Armadas en caso de ataque. Ante ese panorama, realizó campañas de reclutamiento que Maduro calificó de “exitosas” sin revelar el número de nuevos reclutas.