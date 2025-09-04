Últimas Noticias
Estados Unidos designó a bandas ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas

Momento de la detención de 'Fito', líder de la banda criminal Los Choneros, en Ecuador, una imagen difundida por las autoridades.
Momento de la detención de 'Fito', líder de la banda criminal Los Choneros, en Ecuador, una imagen difundida por las autoridades. | Fuente: Europa Press 2025 | Fotógrafo: MINISTRO DEL INTERIOR DE ECUADOR EN X
Agencia EFE

Agencia EFE

·

Se trata de las dos bandas criminales más grandes y poderosas de Ecuador, a las que el Gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, con el que Rubio se reunió en la capital ecuatoriana, ya declaró como terroristas a inicios de 2024 junto a otros grupos causantes de una escalada de violencia sin precedentes en Ecuador.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció en Quito que su país designó este jueves a las bandas criminales ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como grupos terroristas, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra el crimen organizado en Latinoamérica.

Se trata de las dos bandas criminales más grandes y poderosas de Ecuador, a las que el Gobierno del presidente Daniel Noboa, con el que Rubio se reunió en la capital ecuatoriana, ya declaró como terroristas a inicios de 2024 junto a otros grupos causantes de una escalada de violencia sin precedentes en Ecuador.

"Hoy vamos a designar a Los Lobos y a los Choneros como organizaciones terroristas", anunció Rubio durante una rueda de prensa con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, tras una reunión con Noboa en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano.

"Son narcoterroristas", insistió Rubio, que recordó que en Ecuador estos grupos no solo se dedican al narcotráfico sino también a la minería ilegal.

Trabajo en conjunto contra el crimen organizado

El secretario de Estado anunció a su vez que Washington proveerá fondos por valor de 13,5 millones de dólares para ayudar al Gobierno de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado.

También apuntó a que se ha aprobado otra partida de seis millones de dólares para la adquisición de drones de última generación para la Fuerza Naval ecuatoriana.

Rubio destacó además la importancia de que las fuerzas de seguridad de ambos países realicen entrenamientos conjuntos contra bandas criminales para "enfrentar una amenaza que tenemos en común".

Captura de Fito

Anteriormente, el Gobierno de Donald Trump ya había aplicado sanciones económicas a Los Choneros y específicamente a su líder, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que recientemente fue extraditado desde Ecuador para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

Fito se convirtió en el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos desde que el país andino permitiese nuevamente que sus ciudadanos sean entregados a la Justicia estadounidense, después de aprobar mediante referéndum una reforma en la Constitución.

Este narcotraficante se había convertido en uno de los grandes objetivos de la Administración de Noboa, después de que se volviese el delincuente más buscado del país, al fugarse por segunda vez de prisión cuando cumplía una condena impuesta en 2011 por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una rueda de prensa este jueves, en el Palacio de Carondelet en Quito (Ecuador). Rubio aseguró que no cree que en
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una rueda de prensa este jueves, en el Palacio de Carondelet en Quito (Ecuador). Rubio aseguró que no cree que en "países amigos" como Ecuador vayan a ser necesarios los ataques militares como el ejecutado esta semana sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, "porque ellos cooperan". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Jos頊ᣯme

Modernizar el acuerdo de extradicción entre EE.UU. y Ecuador

Precisamente, Sommerfeld anticipó que en la reunión también se habló de modernizar el tratado de extradición entre Estados Unidos y Ecuador, que tiene una antigüedad de 150 años y apenas tuvo una modificación hace 90 años.

El Gobierno de Ecuador, que ha intensificado la lucha contra el crimen organizado y sostiene que el país sigue en situación de "conflicto armado interno" contra las bandas criminales, se ha alineado a su vez con Washington a la hora de declarar como organizaciones terroristas a la banda transnacional Tren de Aragua (TDA) y al cartel de los Soles.

El viaje de Rubio llega a su vez en un momento marcado por el reciente ataque sobre una lancha, que partió de Venezuela y que según Washington transportaba un cargamento de droga, realizado por el nutrido contingente militar que EE.UU. ha desplegado en el sur del Caribe.

Esta operación ha disparado aún más la tensión con Caracas, que acusa a Washington de estar intentando forzar el derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro.

Marco Rubio EE.UU. Estados Unidos Ecuador

