Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

El huracán Melissa avanza hacia Guantánamo "con vientos dañinos y peligrosa marejada"

Cuba prevé que Melissa impacte en su oriente como un huracán
Cuba prevé que Melissa impacte en su oriente como un huracán "extremadamente peligroso" | Fuente: EFE | Fotógrafo: Ernesto Mastrascusa
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), en su último boletín asegura que el núcleo del huracán se mueve a 19 kilómetros por hora y se espera que cruce el este Cuba durante la mañana.

El "potente" huracán Melissa, con categoría 3, está dejando "vientos dañinos, lluvias con inundaciones y una peligrosa marejada ciclónica" a su paso por el este de Cuba, donde tomó tierra esta mañana, mientras avanza hacia Guantánamo con vientos máximos sostenidos de 185 km/h.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), en su último boletín asegura que el núcleo del huracán se mueve a 19 kilómetros por hora y se espera que cruce el este Cuba durante la mañana para desplazarse por el sureste y el centro de las Bahamas más tarde en la jornada.

Está previsto que Melissa "siga siendo un huracán potente" cuando se desplace por las Bahamas y asimismo cuando se acerque a Bermudas el jueves por la noche.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Alerta de huracán vigente para Bermudas

Los fuertes vientos mantienen hoy los avisos por condiciones de huracán sobre las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas; asimismo sobre el sudeste y centro de las Bahamas.

Hay una alerta de huracán vigente para Bermudas y aviso por tormenta tropical en Jamaica, Haití, la provincia cubana de Camagüey, Islas Turcas y Caicos.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
huracán Melissa Guantánamo Cuba

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA