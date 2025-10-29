El huracán Melissa avanza hacia Guantánamo "con vientos dañinos y peligrosa marejada"

El "potente" huracán Melissa, con categoría 3, está dejando "vientos dañinos, lluvias con inundaciones y una peligrosa marejada ciclónica" a su paso por el este de Cuba, donde tomó tierra esta mañana, mientras avanza hacia Guantánamo con vientos máximos sostenidos de 185 km/h.
Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), en su último boletín asegura que el núcleo del huracán se mueve a 19 kilómetros por hora y se espera que cruce el este Cuba durante la mañana para desplazarse por el sureste y el centro de las Bahamas más tarde en la jornada.
Está previsto que Melissa "siga siendo un huracán potente" cuando se desplace por las Bahamas y asimismo cuando se acerque a Bermudas el jueves por la noche.
Alerta de huracán vigente para Bermudas
Los fuertes vientos mantienen hoy los avisos por condiciones de huracán sobre las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas; asimismo sobre el sudeste y centro de las Bahamas.
Hay una alerta de huracán vigente para Bermudas y aviso por tormenta tropical en Jamaica, Haití, la provincia cubana de Camagüey, Islas Turcas y Caicos.