Tres científicos ganan el Nobel de Química por el descubrimiento y la síntesis de los puntos cuánticos

Los científicos Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus y Alexei I. Ekimov son los ganadores del Premio Nobel de Química "por el descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos", anunció este miércoles la Real Academia de las Ciencias Sueca.



Estas partículas tienen propiedades únicas y ahora difunden su luz desde pantallas y lámparas LED y además tienen aplicaciones en terrenos como la bioquímica y la medicina, señaló la academia sobre las investigaciones del francés Bawendi, el estadounidense Brus y Ekimov, nacido en la entonces Unión Soviética.



Los puntos cuánticos "son una parte importante de la caja de herramientas de la nanotecnología. Todos los premios Nobel de Química 2023 han sido pioneros en la exploración del nanomundo", destacó la academia al explicar las razones de la concesión del galardón.



La institución recordó que las partículas investigadas por los premiados tienen propiedades únicas y ahora difunden su luz desde pantallas de televisión y lámparas LED, con lo cual están presentes en la vida diaria de millones de personas en todo el mundo.

"Catalizan reacciones químicas y su luz clara puede iluminar el tejido tumoral para un cirujano", detalló la academia sueca como una de sus aplicaciones.



"Los investigadores han utilizado principalmente puntos cuánticos para crear luz coloreada. Creen que en el futuro los puntos cuánticos pueden contribuir a la electrónica flexible, sensores minúsculos, células solares más delgadas y tal vez comunicación cuántica cifrada", destacó.

Fue en 1993 cuando Bawendi (París, 1961) revolucionó los métodos de fabricación de puntos cuánticos, logrando que su calidad fuera extremadamente alta, un requisito previo vital para su uso en la nanotecnología actual.



Antes, a principios de los años 1980, Brus (Cleveland, Estados Unidos, 1943) y Ekimov (nacido en 1945 en la entonces Unión Soviética) lograron crear – de manera independiente el uno del otro - los puntos cuánticos, que son nanopartículas tan pequeñas que los efectos cuánticos determinan sus características.

Se filtran nombres de ganadores del Nobel de Química

Los nombres de los premiados de este año fueron filtrados unas horas antes del anuncio oficial y publicados en varios medios suecos.



Baendi, que intervino en directo vía telefónica en la rueda de prensa de anuncio de los galardones, dijo que no había sabido nada de esa filtración. "Estaba durmiendo y me despertó la Academia Sueca" cuando le llamó por teléfono para anunciarle el premio.



El nuevo nobel señaló que estaba "muy sorprendido" por este premio que no esperaba y recodó que en este campo de investigación hay muchos investigadores que han contribuido desde el principio, por lo que nunca pensó que pudiera ser él.



El Nobel de Química es el tercero de la ronda de estos prestigiosos premios, después de que el lunes se anunciara el de Medicina y ayer, martes, el de Física, a la espera de que se conozcan entre el jueves y el lunes el de Literatura, el de la Paz y el de Economía. (EFE)