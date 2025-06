El volcán italiano Etna registra potente erupción y provoca una columna de humo de más de 5 mil metros de altura [VIDEO]

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología ha informado del derrumbe de parte del cráter sureste, que ha derivado además en la emisión de flujo piroclástico y lava que, según los primeros informes, no implica ninguna amenaza para poblaciones locales.

El Etna, el mayor volcán activo de la placa europea y situado en la isla italiana de Sicilia (sur), ha entrado nuevamente en erupción con fuertes explosiones, una alta columna de humo y una colada de material piroclástico sobre su ladera sureste.



Las autoridades aseguran que la erupción no es peligrosa para la población al no haber superado un valle a 2800 metros de altitud.



El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) está controlando la situación y, en su último boletín, ha confirmado con sus cámaras térmicas la presencia de flujos piroclásticos, coladas con lava y gases que se mueve a nivel de suelo.



El flujo, explica el observatorio, probablemente se ha producido por el colapso de una parte del cráter sureste pero "el material caliente" "parece no haber sobrepasado" el Valle del León, que los excursionistas suelen franquear en su ascenso al Etna.

| Fuente: EFE

La primera notificación del INGV se produjo a las 02.39 hora local (00.39 GMT) de la pasada noche, cuando avisó de "una repentina variación de los parámetros" a una altura de 2.800 metros en este enorme y muy activo volcán siciliano.



Después, constató la actividad de tipo 'estromboliana' -explosiva pero que libera una "modesta" energía- en el cráter sureste, así como "un gradual incremento" de los temblores.



En el último parte, el INGV informa de que la actividad explosiva en el cráter sureste ha derivado en erupciones de lava y el temblor volcánico ha alcanzado "valores muy altos".



Esta erupción del imponente Etna pudo ser perfectamente observada desde la cercana ciudad de Catania (sur), que no obstante mantiene su aeropuerto operativo.



El presidente de Sicilia, Renato Schifani, descartó "por el momento" peligros para la población, según las informaciones que recibe de la Protección Civil.



"Según los primeros datos, el material no ha superado el borde del Valle del León y, tal y como me aseguran, no hay peligros para la población", afirmó.



No obstante, el responsable de la Protección Civil siciliana, Salvo Cocina, recomenzó "la máxima preocupación" a los excursionistas y "evitar la zona de la cima del volcán".



Al menos "hasta nuevo aviso" debido a "la potencial evolución del fenómeno", puntualizó. (EFE)