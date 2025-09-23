Últimas Noticias
Último momento -

EN VIVO: Sigue el minuto a minuto de la 80° Asamblea General de la ONU

Este martes se realiza 80° Asamblea General de la ONU, en la que se tratará diversos temas, como la crisis en Gaza, la pobreza, los abusos contra los derechos humanos y el cambio climático. Se espera que la presidenta Dina Boluarte intervenga desde el mediodía.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Tras la intervención del mandatario brasileño, su par estadounidense, Donald Trump, inició su discurso y cuestionó ante el Pleno de la ONU, el propósito de Naciones Unidas, organización a la que acusó de no haberlo ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo.

Lula da Silva también denunció ante el Pleno de la ONU el “genocidio” en Gaza y señaló que "esta masacre no ocurriría sin la complicidad de quien puede evitarla".

Asimismo, el mandatario brasileño condenó los ataques de Estados Unidos a lanchas con civiles en el Caribe, calificándolos de "ejecuciones extrajudiciales"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU la consolidación de un "desorden internacional", en el cual enmarcó el "ataque" de Estados Unidos a la soberanía brasileña por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro.

"En Gaza, los horrores ya van a llegar a un tercer año monstruoso (...) La escala de muertes y destrucción van más allá que en cualquier otro conflicto durante mis años de secretario general", indicó Guterres. 

Respecto de la crisis en Gaza, Guterres indicó que la ofensiva israelí ha traído una serie de “horrores” que son “resultado de decisiones que desafían a la humanidad más básica”.

Las Naciones Unidas -subrayó Guterres- "son más que un lugar de reunión: son el compás moral, una fuerza de paz y de mantenimiento de paz, un guardián de la legalidad internacional, un catalizador del desarrollo sostenible, un salvavidas para pueblos en crisis y un faro para los derechos humanos", dijo el secretario en el momento inaugural de la semana de alto nivel en el organismo.

En su discurso de apertura, Guterres trazó un pesimista panorama del estado del mundo: "Naciones soberanas invadidas, el hambre utilizada como arma, la verdad silenciada (...) ¿Qué clase de mundo vamos a elegir? ¿un mundo de poder desnudo, o un mundo de leyes? ¿un mundo que es una lucha de egoísmos o uno donde las naciones se conciertan?, se preguntó el portugués.

Al inicio de la Asamblea General, el secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó que los principios sobre los que se fundaron las Naciones Unidas hace ocho décadas, "están bajo asedio", y que "los pilares de paz y progreso se tambalean por el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia".

Arranca la 80 sesión de la Asamblea General de la ONU.

