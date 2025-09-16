Últimas Noticias
Secretario general de la ONU dice no ser "optimista" sobre una paz a corto plazo en Ucrania

Ucrania tiene interés
Ucrania tiene interés "legítimo" en preservar la integridad de su territorio, dijo Guterres | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mark Garten
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El secretario general de la ONU, António Guterres, agregó que las posiciones de ambas partes son ahora "en gran medida incompatibles" y subrayó que Rusia "se ha resistido firmemente a la idea de un alto el fuego".

El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció este martes no ser "optimista" con respecto a una paz a corto plazo en la guerra rusa en Ucrania.

"No soy optimista sobre un progreso a corto plazo en el proceso de paz en Ucrania. Necesitamos un alto el fuego inmediato que conduzca a una solución basada en la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General", expresó Guterres en una rueda de prensa desde la sede del organismo en Nueva York.

Guterres respondió así a una pregunta de la prensa sobre las recientes negociaciones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladímir Putin.

El secretario general agregó que las posiciones de ambas partes son ahora "en gran medida incompatibles" y subrayó que Rusia "se ha resistido firmemente a la idea de un alto el fuego y ha afirmado que es necesario un acuerdo global".

"Todos sabemos lo difícil que es lograrlo, por lo que me temo que podríamos ser testigos de que esta guerra continúe", apuntó.

Ucrania tiene interés "legítimo" en preservar la integridad de su territorio, dijo Guterres

Además, destacó que Ucrania tiene un interés "legítimo" en preservar la integridad de su territorio, mientras que Rusia está decidida a ocupar una gran parte de Ucrania.

La semana pasada, el Kremlin admitió que hay una "pausa" en las negociaciones de paz con Ucrania, pero recalcó que los canales de comunicación continúan abiertos.

Rusia y Ucrania han celebrado este año tres rondas de negociaciones directas en Estambul, en mayo, junio y julio, en las que solo acordaron intercambios de prisioneros y cadáveres, y se limitaron a presentar sus respectivas posturas acerca de cuál deber ser la fórmula de arreglo del conflicto.

ONU Ucrania

