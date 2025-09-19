Dólar BCV y DolarToday hoy: ¿En cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 19 de septiembre?

Conoce cómo registra el dólar en el Banco Central de Venezuela y en DolarToday en el cierre del viernes 19 de septiembre.

La economía venezolana sigue presenciando una tendencia al alza en cuanto al tipo de cambio oficial del dólar en las mesas de cambio. ¿En cuánto cotiza el precio del dólar en Venezuela hoy? Al cierre del viernes 19 de septiembre, la cotización del dólar BCV es de 166,58340000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Conoce cómo se mueve la divisa norteamericana según el Dólar BCV, DolarToday y Monitor Dólar a continuación.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 19 de septiembre?

El Banco Central de Venezuela posee la responsabilidad de la difusión del promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 166,58340000 bolívares digitales en el cierre del 19 de septiembre.

Dólar BCV hoy al cierre del viernes 19 de septiembre | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según Monitor Dólar hoy, viernes 19 de septiembre?

En tanto, la cotización en Monitor Dólar -plataforma que publica todos los días el promedio en dólar en Venezuela en el mercado paralelo de divisas- está fijada en 117,26 bolívares digitales hoy, viernes 19 de septiembre.

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela según DolarToday hoy, viernes 19 de septiembre?

El DolarToday es el índice que exhibe el tipo de cambio paralelo en comparación a la cotización del Banco Central de Venezuela. Su última actualización indica que la cotización del dólar está fijado en 115,37 bolívares digitales este viernes 19 de septiembre.

Banca venezolana implementa sistema NFC en pagos móviles

Ya se encuentra disponible el pago móvil con el sistema NFC, tecnología de comunicación inalámbrica que permite la transferencia de datos de dos dispositivos, en aplicaciones de cuatro entidades bancarias: del Banco de Venezuela, Banco Nacional de Crédito, Bancaribe y Bancamiga.

“Este es un paso concreto hacia una experiencia de pago más ágil y segura. Nos enorgullece ver cómo la banca incorpora soluciones de proximidad que benefician directamente a los usuarios”, dijo al respecto Madelein Suárez, presidenta ejecutiva de la red interbancaria Suiche 7B.