Entran en Gaza 106 camiones con ayuda y 12 ambulancias trasladan heridos a Egipto

Un total de 106 camiones cargados con ayuda humanitaria llegaron hoy a la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, desde donde 12 ambulancias trasladaron a territorio egipcio a varios heridos y evacuaron a extranjeros atrapados en el enclave palestino, informaron diversas fuentes.



Fuentes de la Media Luna Roja egipcia informaron a EFE que 106 camiones con suministros médicos, agua y alimentos entraron en la Franja palestina este miércoles a través de Rafah, la única entrada al enclave palestino que no está controlada por Israel.



Sin embargo, este nuevo cargamento no incluía combustible, recurso de extrema necesidad para el funcionamiento de hospitales, panaderías y plantas potabilizadoras de agua, por el veto impuesto por Israel ante el temor de que llegue al grupo islamista Hamás.



Asimismo, fuentes humanitarias indicaron a EFE que 12 ambulancias trasladaron a territorio egipcio a varios heridos, atendidos principalmente en el hospital de Al Arish, a 40 kilómetros de Rafah, y evacuaron a ciudadanos extranjeros y palestinos con doble nacionalidad, aunque no concretaron el número.



Este movimiento en Rafah se ha producido pese a que el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel, afirmara hoy que Rafah se encuentra cerrado temporalmente por "circunstancias de seguridad" que no especificó, mientras que dijo que "no ha habido tráfico entrante ni saliente durante todo el día".



Miles de personas fueron evacuadas a Egipto

Ya son más de 1 400 personas las que han sido evacuadas a Egipto desde que el país abrió el paso de Rafah el pasado miércoles para la entrada en su territorio de palestinos con doble nacionalidad y ciudadanos extranjeros atrapados en Gaza, gracias a un acuerdo con Israel con la mediación de Estados Unidos y Catar.



Egipto ha cifrado en unas 7 000 personas, de 60 nacionalidades, el total de palestinos con pasaporte extranjero y los ciudadanos de otros países que llegarían al país norteafricano por esta vía.



Desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre, 10 569 personas han muerto como consecuencia de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, incluidos 4 324 niños, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

(Con información de EFE)