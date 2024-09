Escándalo en Honduras por video que muestra a cuñado de la presidenta negociando sobornos con narcotraficantes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un informe de la organización no gubernamental estadounidense InSight Crime (Crimen Organizado en las Américas), divulgado el martes por la prensa local hondureña, señala que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se reunió con narcotraficantes en 2013 y le ofrecieron donar más de 500 000 dólares para la campaña del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).



El informe, que también ha sido publicado en la página de Internet de la organización, titulado 'Video muestra a narcos negociando sobornos con el cuñado de la presidenta de Honduras', destaca que "algunos de los más grandes narcotraficantes de Honduras" se reunieron en noviembre de 2013 con "un miembro de la familia presidencial", al que le ofrecieron 500.000 dólares para "ayudar al partido de gobierno y la fallida campaña de la actual presidente Xiomara Castro".



Carlos Zelaya, quien es hermano del expresidente Manuel Zelaya, admitió el sábado que se reunió con narcotraficantes en 2013, aunque negó haber recibido dinero, y anunció su renuncia como secretario del Parlamento hondureño.



InSight Crime indica que el vídeo "cuenta una historia un poco diferente" y, aunque fue grabado con una cámara espía escondida en el reloj de uno de los narcotraficantes, "las imágenes y el audio son lo suficientemente claros y muestran a los traficantes recordando contribuciones pasadas, presuntamente pagadas al expresidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, hermano de Carlos y fundador del Partido Libre".



Los narcotraficantes discuten en el vídeo "cuánto van a darle entre todos a Mel (Manuel Zelaya), un monto que confirman con (Carlos) Zelaya", quien también "negocia con los traficantes el alquiler de hasta 10 vehículos para que el partido los usara durante la campaña", precisa el informe.



La presidenta hondureña ganó las elecciones de 2021 "prometiendo luchar contra el narcotráfico y la corrupción", dos flagelos "encarnados" en su predecesor, Juan Orlando Hernández, que fue sentenciado en junio a 45 años de cárcel por una corte estadounidense por conspirar con narcotraficantes.

La infiltración del narcotráfico en la política en Honduras

InSight Crime resalta que el vídeo "es otra sorprendente prueba de la profundidad de la infiltración de los narcotraficantes en la clase política de Honduras", y confirma "las antiguas sospechas de que el actual partido de gobierno de Honduras, al igual que políticos como (Juan Orlando) Hernández, no fue ajeno a la influencia del dinero del tráfico de drogas justo en el momento en que se intensifican las campañas para las elecciones de 2025".



El vídeo fue entregado por Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, exlíderes del cartel Los Cachiros, tras lograr un acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), en diciembre de 2013.



En la reunión participaron además los narcotraficantes hondureños Héctor Fernández Rosa, alías “Don H”, Carlos Lobo y Ramón Matta Waldurraga, hijo de Juan Ramón Matta Ballesteros, que desde 1990 cumple cadena perpetua en una cárcel de EE.UU.

Uno de los líderes de Los Cachiros reclama en el vídeo, según el informe, "sobre 500 000 dólares que presuntamente habían enviado a Mel Zelaya durante su campaña presidencial de 2005, una afirmación que (Devis) Rivera hizo bajo juramento en el juicio de otro narcotraficante en Estados Unidos".



Los Cachiros esperaban que, a cambio del dinero, su primo y exdiputado Midence Martínez Turcios, que recientemente se declaró culpable de narcotráfico en EE.UU., fuera nombrado ministro de Seguridad de Honduras, lo cual no ocurrió, por lo que el cartel narcotraficante comenzó a "sospechar que el dinero no había llegado a su destino" y "asesinaron al intermediario" de la negociación.



No obstante, los narcotraficantes acordaron después entregar a "(Carlos) Zelaya 650.000 dólares. Devis y Javier Rivera acceden a contribuir 150.000 dólares cada uno; Carlos (Lobo) pone 200.000 dólares; Matta dice que dará 100.000, y Fernández Rosa accede, de mala gana, a dar 50.000 dólares)".

El informe menciona que "la sola existencia del video puede haber puesto en aprietos las ya tensas relaciones entre Washington y el gobierno de Castro", que el 28 de agosto decidió dar por terminado el tratado de extradición con EE.UU. luego de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, cuestionó una reunión entre autoridades de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Piden renuncia de presidenta de Honduras

La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en Honduras, Gabriela Castellanos, exigió este miércoles la renuncia de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, tras la divulgación del video en el que aperece su cuñado con narcotraficantes.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras. | Fuente: EFE | Fotógrafo: STR

Castellano publicó en sus redes sociales una carta en la que solicita formalmente la "renuncia" de Castro como presidenta del país centroamericano.

"Esta solicitud se fundamenta en las serias acusaciones de narcotráfico que han sido presentadas contra el entorno familiar, a quienes usted ha designado para estructurar el Estado en las diferentes secretarías, claramente colapsado por el crimen organizado", señaló Castellanos en su carta.

"Lo cual constituye una grave violación de la confianza pública y de los principios éticos que deben regir el desempeño de cualquier servidor público", agrega el documento.

Destacó que "desconocer estos vínculos y arremeter contra otros señalados, como una medida desesperada para desvirtuar estas graves acusaciones, no hará que la ciudadanía olvide que seguimos en un narcoestado, con líderes que han llegado al poder usando el dinero del crimen organizado y han sido beneficiados por quienes administran la justicia actualmente". (Con información de EFE)