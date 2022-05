La viruela del mono está presente en varios países europeos. | Fuente: Andina

Las autoridades sanitarias escocesas confirmaron este lunes que se ha detectado el primer caso confirmado de viruela del mono en Escocia, sin desvelar detalles de la persona afectada.



El individuo infectado está "siendo tratado según los protocolos y guías acordados a nivel nacional", según señaló hoy Nick Phin, director de ciencia del organismo público sanitario Public Health Scotland (PHS).



Según remarcó ese experto, el riesgo para los ciudadanos de la enfermedad es bajo aunque recomendó buscar asistencia médica a aquellos que detecten "heridas parecidas a ampollas" en su cuerpo.



"Cualquier persona que note un sarpullido no habitual parecido a una ampolla, o un pequeño número de heridas con aspecto de ampollas en cualquier parte de su cuerpo, como en el área genial, debería evitar el contacto estrecho con otras personas y buscar asesoramiento médico si están preocupados", señaló el experto.



Phin aseguró que la PHS ha establecido "robustos procedimientos de control de la infección para gestionar estos casos de enfermedades infecciosas y se seguirán de manera estricta".



Las autoridades sanitarias británicas recomendaron hoy un aislamiento de 21 días para las personas que están en riesgo de haberse contagiado de la viruela del mono tras haberse confirmado hasta la fecha 20 casos en Inglaterra.

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó hoy que si bien la viruela del mono es una enfermedad "muy rara" es "importante" que la población se mantenga "alerta".



"Es básicamente una enfermedad muy rara, y hasta la fecha las consecuencias no parecen ser muy graves, pero es importante que nos mantengamos alerta y eso es exactamente lo que está haciendo la nueva Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido", dijo el líder tory durante una visita a un colegio en el sureste de Londres.



Johnson señaló asimismo que actualmente se están "estudiando muy detenidamente las circunstancias que rodean a la transmisión" del virus y recordó que este "todavía no ha resultado fatal en ninguno de los casos conocidos, sin duda no en este país".

(Información de Efe)

