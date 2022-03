Vladimir Putin y Xi Jinping | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALEXEI DRUZHININ

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió a su homólogo chino, Wang Yi, que China use su influencia con Rusia para lograr que este país ponga fin a su guerra contra Ucrania, según comunicó el Ministerio español este lunes.



Albares habló por teléfono con el ministro de Exteriores de China con el propósito de instarle a redoblar esfuerzos con Rusia para acabar con la guerra.



"Estamos ante un momento histórico que requiere de todos los líderes mundiales sentido de la responsabilidad y visión de futuro", le expuso el ministro español a su homólogo chino en una conversación telefónica.



Además, el titular de Exteriores español admitió a su colega chino que las sanciones "no son fáciles para nadie", pero también le ratificó que "estamos plenamente comprometidos y dispuestos a asumir las consecuencias", según la fuente.



José Manuel Albares le reiteró a Wang Yi "en los términos más enérgicos" la condena de España a la agresión rusa contra Ucrania.



"Rusia ha socavado los cimientos de la paz y la estabilidad en Europa, ya amenaza a la comunidad internacional en su conjunto", advirtió el responsable de la diplomacia española, quien también recordó a su homólogo chino que España "está plenamente comprometida con los principios de soberanía e integridad territorial en Ucrania".



Según medios de Estados Unidos, que citan a funcionarios estadounidenses, Rusia solicitó a China apoyo militar y asistencia económica, incluso drones, para la invasión de Ucrania.



Sin embargo, tanto China como Rusia, negaron hoy esa petición. Desde Pekín lo calificaron como "pura desinformación", mientras que Moscú responde con un rotundo "no" a esa petición de ayuda.



Hasta el momento, China ha evitado condenar las acciones rusas en Ucrania, que no ha calificado de "invasión", al tiempo que ha insistido tanto en "el respeto a la integridad territorial de todos los países" como en la atención que se debe prestar a las "demandas de seguridad legítimas" de Rusia, también rechaza las sanciones unilaterales.

EFE







