El voto latino volverá a cobrar importancia en las elecciones de Estados Unidos. Son alrededor de 32 millones de latinos los habilitados para votar. | Fuente: Infobae

A menos de un mes para las elecciones en Estados Unidos, demócratas y republicanos ponen la mirada en la comunidad Latina, que a julio del 2019 alcazó los 60 millones de habitantes, es decir alrededor de un 18% de la población total. Un poco más de la mitad de esta cantidad está habilitada para votar en estas elecciones.

El pasado fin de semana el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Miami, donde mantuvo una reunión con el colectivo Latinos por Trump. Frente a los casi 200 latinos que asistieron al evento, Trump dijo que es mejor candidato para la comunidad latina que Joe Biden, además resaltó la fortaleza de este grupo. “Los hispanoamericanos han enriquecido enormemente a nuestra nación. Son los campeones de nuestros valores comunes”, expresó el Presidente.

Para el internacionalista Oscar Schiappa-Pietra, este acercamiento a los latinos no es sincero. “Trump no se caracteriza por la consistencia entre sus palabras y sus acciones, como presidente hay muchos aspectos en los cuales ha dicho algo y ha terminado haciendo exactamente lo contrario y esto ciertamente no es una excepción. Este acercamiento con los latinos en Miami y otras localidades es una maniobra oportunista, no significa un cambio sincero sustancial de sus postura en esta materia, es una cosa cosmética y electorera”.

Los estados con mayor número de latinos son California, Florida y Texas, mientras que las ciudades con mayor número de latinos son Nueva York, Chicago, Los Ángeles, entre otros. En la anterior elección, Trump ganó por apenas 1 punto porcentual de diferencia en el estado de Florida, uno de los que más votos aporta.

Donal Trump ha tenido discursos y políticas migratorias que lo distanciarían de esta comunidad: en el evento no tuvo reparo en afirmar que habían expulsado a miles de hispanos del país. “Hemos echado a miles y miles de personas del país cada año.Quienes entienden la frontera mejor que nadie son los hispanos. Ellos no quieren que permitamos el ingreso a delincuentes”, señaló. Sin embargo, una de las grandes fortalezas de Trump con ellos es el manejo de la economía, y esto es motivo de orgullo para el ahora candidato. En su discurso en el Congreso aseguró que “la economía actual es la mejor de la historia de los Estados Unidos”.

En la anterior campaña, se le recuerda a Trump lanzando frases en contra de los inmigrantes mexicanos: “Traen drogas, traen el crimen, son violadores”, sin embargo ganó las elecciones. Trump obtuvo el 28% de los votos de la comunidad latina frente al 66% que obtuvo Clinton.

El próximo debate Trump-Biden se realizará el 15 de octubre en Miami, Florida. Serán 3 en total. las elecciones en Estados Unidos serán el 3 de noviembre. | Fuente: AFP

El voto latino en las elecciones

Para el politólogo Luis Nunes, definitivamente el voto latino es un voto muy importante pero en estas elecciones considera que no tiene fuerza. “No soy tan optimista que el tema Latinoamérica vaya a ser tomado en cuenta en los tres próximos debates. Estos eventos se harán con los protocolos, arrancarán la campaña porque estuvo bien fría por la pandemia, pero no veo el tema en la agenda norteamericana. Puede ser que hagan alguna alusión a los 3 países que ellos consideran como dolor de cabeza: Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

La población de origen hispano creció sustancialmente en Estados Unidos, más que otros segmentos poblaciones y ha ido adquiriendo cada vez mas gravitación para los procesos electorales, señala el internacionalista Oscar Schiappa-Pietra. “Es sin duda un factor determinante para el proceso electoral. Aún no hay una posición unificada de la comunidad latina, pero en general el voto hispano favorece más a los demócratas, que tiene una posición más reflexiva en temas migratorios”.

Schiappa-Pietra considera también que el discurso del presidente Trump ha sido negativo frente a los hispanos, desde la campaña anterior su política migratoria fue extremandamente dura y feroz con los migrantes. Hoy, tener un discurso de acercamiento a la población es contradictorio. “Los demócratas, en cambio, han tenido el enfoque opuesto, desde que Obama gobernaba se tomaron medidas para permitir que algunos de estos migrantes pudieran adquirir la ciudadania”.

Según una encuesta realizada por el Washington Post y ABC News, el candidato demócrata Joe Biden tiene una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre Trump.





Para el politólogo Nunes, Trump siempre mantendrá su discurso nacionalista, la política exterior está muy marcada por lo que pasa en Europa, Latinoamérica es como mal menor y no considera que nos tomen en cuenta. Sin embargo, en los debates podrían tener un espacio: “El comportamiento de Trump no ha sido el mejor con los latinos. Creo que Trump no ha podido vender la imagen de que Biden es comunista, el comunismo en Estados Unidos no tiene una afectación política”.

Nunes considera que esta campaña por la pandemia ha estado algo fría. “Los debates quizá puedan calentar la campaña. El tema de la pandemia, todos los problemas económicos que pudieron generar a Estados Unidos y muchas de las promesas que hizo Trump y no se han cumplido como el empleo, reactivar el plan económico a través de fábricas de automóviles. Tiene al electorado latino bastante desconfiado”.

El primer debate se realizó el pasado 29 de septiembre, pero no se tocó en específico el tema de la población latina.









Según el censo del 2018 hay 684.345 peruanos en Estados Unidos. | Fuente: Radio Nacional

Peruanos en Estados Unidos

Hace un par de meses, el presidente y candidato Donald Trump agradeció a una inmigrante peruana a través de su cuenta de Twitter. Trump compartió un video donde entrevistan a la peruana para la cadena Fox News. Al ser consultada por el periodista, la peruana Ingrid García dijo que votaría por Trump por las oportunidades que encontró cuando llegó a los Estados Unidos: “Trump cambió esto para mejor”.

Para el internacionalista Oscar Schiappa-Pietra, la comunidad peruana en este país es muy diversa. “Depende mucho de la situación socieconómica. Para votar deben tener la nacionalidad estadounidense. Algunos peruanos se sienten más identificados por Trump, pero hay ciertas medidas del partido demócrata que también están apuntando a la comunidad peruana, como la latina en general”.

En los Estados Unidos viven alrededor de 700 mil peruanos entre residentes e ilegales, la mayoría en New Jersey y Paterson.