Ex científico del Gobierno de China no descarta que la COVID-19 se fugase de un laboratorio

La posibilidad de que el virus de la COVID-19 se haya fugado de un laboratorio no debería descartarse, dijo a la BBC George Gao, ex científico del Gobierno de China, el primer experto relacionado con las autoridades de Pekín que admite esa probabilidad.



Gao, que fue jefe del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, en inglés) de China, tuvo una labor clave en la respuesta a la pandemia y los esfuerzos para rastrear sus orígenes.



Hasta ahora, el Gobierno chino ha descartado cualquier sugerencia de que la enfermedad tuviera su origen en el laboratorio chino de Wuhan.



La teoría que circuló cuando estalló la pandemia en 2020 fue que el virus se propagó naturalmente de los murciélagos a los humanos, quizás a través de otros animales, y que el origen estaba en un mercado de Wuhan.



"Siempre puedes sospechar cualquier cosa. Eso es ciencia. No descartes nada", dijo Gao en una entrevista a Radio 4 de la BBC.



Virólogo e inmunólogo, Gao es actualmente vicepresidente de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China después de retirarse del CDC el año pasado.

Esta es la primera admisión de que se hizo algún tipo de investigación oficial, pero aunque el profesor Gao dice que no ha visto el resultado, afirmó haber "oído" que el laboratorio recibió un certificado de buen estado.

Gobierno de Chino realizó investigaciones

Gao también indicó que se llevó a cabo algún tipo de investigación formal en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV, por sus siglas en inglés), una señal -dice la BBC- de que el Gobierno chino pudo haber tomado la teoría de la fuga de laboratorio más en serio de lo que sugieren sus declaraciones oficiales.



"El gobierno organizó algo", afirmó, pero agregó que no involucró a su propio departamento, el CDC de China.



La cadena pidió al científico que aclarase si eso significaba que otra rama del gobierno hizo una búsqueda formal del WIV, uno de los principales laboratorios nacionales de China, conocido por haber pasado años estudiando los coronavirus.



"Sí", respondió, "ese laboratorio fue revisado dos veces por los expertos en el campo".



"Creo que la conclusión es que están siguiendo todos los protocolos. No han encontrado (ninguna) irregularidad", añadió.

Dos posibles orígenes de la pandemia

Saber cómo pasó el virus de los murciélagos a los humanos ha resultado algo controvertido porque había dos posibilidades.



Una es que el virus se propagó naturalmente de los murciélagos a los humanos, quizás a través de otros animales, y muchos científicos opinan que el peso de la evidencia sugiere que ese es el escenario más probable.



Pero otros científicos subrayan que no hay suficiente evidencia para descartar la principal posibilidad alternativa: que el virus infectó a alguien involucrado en una investigación diseñada para entender mejor la amenaza de los virus que surgen de la naturaleza. (EFE)