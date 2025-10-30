Exfuncionario del Gobierno de Trump: probabilidad de una invasión a Venezuela es muy baja, "pero nunca se puede descartar"

Díaz Rosillo explicó que la administración anterior montó una campaña de máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro | Fuente: RPP

Carlos Díaz Rosillo, exsubsecretario de Defensa durante el mandato de Donald Trump, compartió su perspectiva sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela y la reciente estrategia militar en la región.

Díaz Rosillo explicó que la administración anterior montó una campaña de máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro a fin de derrocarlo.

Aunque el exfuncionario sostuvo que "el presidente Trump dijo que jamás mandaría soldados a otro país", también precisó que esta opción "nunca la sacaría de la mesa".

"Al presidente Trump siempre le ha interesado el tema de Venezuela desde su primer Gobierno, por eso montó una campaña de máxima presión (...). Si bien la probabilidad de que mande soldados norteamericanos a una invasión es muy baja, yo creo que nunca lo sacaría de la mesa", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Yo no lo descartaría, pero creo que la probabilidad es muy muy baja porque el presidente Trump no tiene ningún interés en meter soldados norteamericanos a un conflicto que no afecte la seguridad nacional de Estados Unidos de una manera inminente", agregó.

En tanto, respecto de los bombardeos a barcos en aguas internacionales, Díaz Rosillo aseguró que "el gobierno norteamericano jamás haría eso si no tiene evidencia seria de que había actividad narcotraficante".

Además, argumentó que esto es parte de una política de "cero tolerancia al crimen organizado al narcotráfico", en la que el Gobierno considera necesario defender sus intereses.

Relaciones entre Estados Unidos y China

En cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y China, Díaz Rosillo expresó que la ansiedad por la penetración china en América Latina es grande y advirtió que el mayor peligro para la seguridad de la región es la influencia que el gobierno chino ejerce a través de inversiones en infraestructura.

"El mayor peligro para la seguridad nacional de América Latina es la penetración del gobierno chino en diferentes áreas de la economía. Por ejemplo, en la construcción de puertos de aeropuertos carreteras, puentes, infraestructura crítica, no solamente para ganar dinero, sino para tener una posición mucho más ventajosa, para poder tener el control del comercio", culminó.