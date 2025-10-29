Arrancó la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur: ¿Qué dijeron tras saludarse?

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, iniciaron este jueves su reunión en Corea del Sur en busca de un acuerdo para resolver las disputas comerciales que enfrentan a las dos mayores economías del mundo.

El cara a cara entre Trump y Xi, el primero desde que el republicano regresó al poder, comenzó pasadas las 11.00 hora local (9.00 p.m. en Perú) en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan.

Al darse un apretón de manos frente a las cámaras de televisión, flanqueados por banderas de ambos países, ambos mandatarios intercambiaron comentarios cordiales. Posteriormente, pasaron a otra sala donde se sentaron en una mesa junto a sus dos delegaciones.

President Donald J. Trump meets with Chinese President Xi Jinping in South Korea.



"I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time, and it is an honor to have you with us." pic.twitter.com/ISpVBzkvN3 — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025

Se espera que los mandatarios, que no se ven desde el G20 celebrado en Osaka (Japón) en 2019, aborden una amplia agenda que incluye, además de los aranceles, el futuro de TikTok en EE.UU. y la situación de Taiwán, entre otros asuntos.

Trump y Xi se reunen pocos días después de que representantes comerciales de ambos países acordaran en Kuala Lumpur (Malasia) el domingo, en la quinta ronda de negociaciones desde abril, un "acuerdo preliminar" para aliviar las tensiones comerciales.

Actualmente, Washington aplica aranceles del 30 % a los productos chinos y Pekín del 10 % a los estadounidenses, tras haber alcanzado picos del 145 % y 125 %, respectivamente, cuando Trump inició en abril la guerra arancelaria.

El mandatario chino dijo, no obstante, que pese a las diferencias "siempre" ha creído que el desarrollo del país asiático "va de la mano" con la visión de Trump de "Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo", en referencia al famoso eslogan del republicano."

Trump junto a Xi: "Tendremos una reunión exitosa, aunque es un negociador muy duro"

Al iniciar la cumbre en Corea del Sur con el mandatario chino, Xi Jinping, Trump declaró que tendrán una "reunión muy exitosa", aunque bromeó con que su homólogo es "un negociador muy duro".

"Tendremos una reunión muy exitosa, no tengo duda, pero es un negociador muy duro, eso no es bueno", dijo con una sonrisa mientras se estrechaba la mano con Xi frente a las cámaras en la Base Aérea de Gimhae, en Busan.

Posteriormente, Trump dijo que "es un gran honor estar con un amigo de tanto tiempo"."Vamos a tener unas conversaciones, ya estamos de acuerdo en muchas cosas, pero el presidente Xi es un gran líder de un gran país y creo que vamos a tener una gran relación", agregó.