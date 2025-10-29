Últimas Noticias
Donald Trump ordena empezar a probar las armas nucleares de EE.UU. "inmediatamente"

Donald Trump llegó a Corea del Sur para participar de la cumbre APEC.
Donald Trump llegó a Corea del Sur para participar de la cumbre APEC. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El anuncio de Donald Trump llegó después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dirigiera el pasado 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que ha ordenado empezar a probar "inmediatamente" el arsenal nuclear estadounidense " debido a los programas de pruebas de otros países", después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato", dijo Trump a través de su red social Truth Social.

El republicano añadió que EE.UU. tiene "más armas nucleares que cualquier otro país", seguido por Rusia y China en un "distante" tercer lugar.

En estos ejercicios "rutinarios", según Putin, las fuerzas nucleares rusas lanzaron un misil balístico intercontinental Yars -de hasta 12.000 kilómetros de alcance- desde el cosmódromo de Plesetsk, que se encuentra a casi 800 kilómetros al norte de Moscú.

El misil fue lanzado con destino al polígono de Kura en la península de Kamchatka, a más de 6.000 kilómetros del lugar de lanzamiento. En las maniobras también participaron el submarino nuclear 'Briansk', que lanzó un misil balístico Sineva desde el mar de Barents, y varios bombarderos estratégicos Tu-95C, que dispararon misiles de crucero.

Esos ejercicios tuvieron lugar después de que la cumbre ruso-estadounidense en Budapest fuera aplazada, al descartar Moscú un cese las hostilidades en Ucrania como condición para la reanudación de las negociaciones de paz. 

