Expertos ONU, tras muerte de niños por malnutrición en Gaza: "La hambruna se ha extendido por toda la Franja"

Expertos de Naciones Unidas denunciaron este martes la muerte por hambre y malnutrición de varios niños palestinos, lo que, según ellos, "no deja lugar a dudas de que la hambruna se ha extendido por toda la Franja de Gaza".



En un comunicado, los 11 expertos, entre ellos el relator de la ONU para el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, citaron los casos de Fayez Ataya (seis meses de edad), Abdulqader Al-Serhi (13 años) y Ahmad Abu Reida (nueve años), muertos entre el 30 de mayo y el 3 de junio.



"Tras estas muertes por falta de alimento, pese a recibir tratamientos médicos, en el centro de la Franja, no existen dudas de que la hambruna se ha extendido desde el norte de Gaza a las zonas centrales y meridionales", indicaron.



Al-Serhi falleció el 1 de junio en el hospital Al Aqsa de Deri Al Balah, en el centro de la Franja, mientras que Abu Reida murió en una tienda donde se refugiaba junto a su familia desplazada en Jan Yunis (sur), indicaron los expertos, que no dieron detalles sobre las circunstancias de la muerte del bebé de seis meses.



En el norte de Gaza ya se habían producido muertes similares en febrero y marzo, y en total al menos 34 palestinos, en su mayoría niños, han fallecido por malnutrición desde el inicio del conflicto el 7 de octubre, agregaron en el comunicado.



"Cuando se produce la primera muerte de un niño por malnutrición y deshidratación, es irrefutable que hay una hambruna", defendieron los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, quienes acusaron a Israel de producir esa situación "de forma intencional" y como "parte de una violencia genocida".

Misión de Israel en la ONU reacciona contra comunicado

A la vista de la situación, los expertos redoblaron el llamamiento a la comunidad internacional para "poner fin al asedio de Israel y establecer un alto el fuego", priorizando el envío de ayuda humanitaria por tierra "y por cualquier medio que sea posible".



Entre los firmantes también figuran la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, y sus homólogos para los desplazados, Paula Gaviria, y el derecho al agua, Pedro Arrojo-Agudo.



La misión israelí ante la ONU en Ginebra reaccionó a este comunicado asegurando que el relator Fakhri y otros "presuntos expertos que se han unido a su comunicado" están "acostumbrados a difundir desinformación, ya que apoyan la propaganda de Hamás y buscan evitar que esa organización terrorista sea escrutada". (EFE)