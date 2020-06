La fotografía se encuentra actualmente en Nueva York. | Fuente: Flickr

En el año 1839 fue dado a conocer el daguerrotipo, el primer proceso fotográfico ideado por el francés Louis Daguerre. Tres años después, el fotógrafo Joseph-Philibert Girault de Prangey se encontraba de viaje y paró en Roma, Italia. En esta ciudad, cuando visitaba un mercado, realizó la que, se ha concluido, es la foto de un animal más antigua de la historia.

Más adelante, los primeros fotógrafos inmortalizaron a otros animales, desde pájaros, peces, mariposas, elefantes, hasta hipopótamos y leones. Muchos años más tarde, la casa de exhibiciones Hans P. Kraus Jr. Fine Photographs realizó una exposición llamada By Hoof, Par, Wing or Fin: Creatures in Photographs, para recorrer las imágenes de animales desde 1845 hasta el 2009.

A pesar de que en un inicio creyeron que la fotografía más antigua de la muestra sería una impresión de sal del equipo escocés formado por David Octavius Hill y Robert Adamson, que data de 1845 y muestra a un grupo de mujeres contemplando los pescados en venta, antes de inaugurar el certamen, la galería de Nueva York recibió una gran sorpresa: el daguerrotipo de Joseph-Philibert Girault de Prangey, el francés que capturó scenarios en Grecia, Palestima, Egipto, Siria y Turquía.

En la imagen titulada “Roma, foto, Boeufs” se puede observar a varias vacas recostadas entre los carros, junto a un mercado de la capital italiana. De acuerdo con Stephen C.Pinson, autor del libro Monumental Journey: The Daguerreotypes of Girault de Prangey, esta sería la primera fotografía tomada a un animal en la historia.