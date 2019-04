"Frágil e infinitamente preciosa": 10 fotos de la Tierra y las reflexiones de astronautas que la contemplaron

Superado por la emoción. “Miré hacia afuera y solo estaba el enorme desierto del Sahara y, luego, la región central, la región ecuatorial de África. Allí no había fronteras, ni países, nada. Me quedé simplemente anonadado. Estaba sobrecogido por la emoción, ver África, tú sabes, el país donde nací o mi continente natal, por así decirlo… simplemente me superó la emoción. Solo recuerdo que me brotaban las lágrimas”.

Charles Bolden (Transbordador espacial Columbia, STS-61CTransbordador espacial Discovery, STS-31 y STS-60Transbordador espacial Atlantis STS-45)

Imagen lograda a través de varias capturas del Orbitador de Reconocimiento Lunar, de la NASA, en octubre de 2009.