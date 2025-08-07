Gustavo Petro: "Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó no reconocer la soberanía del Perú sobre el distrito de Santa Ros, desconociendo así a las autoridades "de facto" impuestas en la zona.

Durante su alocución en la localidad colombiana de Leticia, en el marco de las celebraciones por la conmemoración de la Batalla de Boyacá, Petro leyó una declaración en la que precisa que el territorio de la isla Santa Rosa "no ha sido asignado" ni al Perú ni a Colombia.

"El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas", aseguró.

De igual manera, expresó su postura para reactivar la Comisión Mixta Peruano-Colombiana (Comperif), así como su disponibilidad para participar en la misma, convocada por el canciller peruano Elmer Schialer, y que se realizará el próximo 11 y 12 de setiembre de 2025.

Noticia en desarrollo...