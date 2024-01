Gobierno boliviano acusa a sectores afines de Evo Morales por propiciar "un golpe de Estado" con bloqueo de carreteras

La ministra de Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, ha acusado este viernes a sectores y organizaciones afines al expresidente Evo Morales de intentar propiciar un "golpe de Estado" en el país a través del bloqueo de carreteras.

Varias organizaciones afines al exmandatario han anunciado que llevaran a cabo un bloqueo indefinido de carreteras a partir del próximo lunes en demanda pro la renuncia de magistrados prorrogados, y como medida de presión para exigir elecciones judiciales.

Sin embargo, la ministra Prada ha recalcado que la responsabilidad de la preselección de los candidatos para las elecciones judiciales en Bolivia corresponde a la Asamblea Legislativa y que en ese proceso "se cometieron una serie de entorpecimientos", según recoge el diario 'El Deber'.

"El interés por parte de algunas personas, que hoy se embanderan el nombre de la justicia, no es un compromiso real con la justicia para el pueblo, sino un interés político de generar un conflicto vinculado a una clase política", indicó la ministra.

De acuerdo con Prada, estos grupos "coinciden en agenda y coinciden en intereses", y buscan repartirse cargos judiciales "desde la generación de un problema judicial" a la par que "propiciar un golpe de Estado" y "propiciar una desestabilización y convulsión".

Pese a todo, la ministra sostuvo que el presidente de Bolivia, Luis Arce, y su Ejecutivo consideran que se deben llevar a cabo las elecciones judiciales como se establece en la Constitución, aunque estas no vayan a resolver los problemas que acarrea el país en esta materia.

Más tarde, Morales se ha pronunciado en la red social X y ha recalcado que "si el Gobierno quiere mantener su decisión de evitar las elecciones judiciales en el país" con ello solo busca "la desinstitucionalización de la democracia".

"Si por otro lado viabilizaría, como tiene que ser, las elecciones judiciales, resolvería todos los problemas y se evitaría la protesta ciudadana frente a tanta ilegalidad. No jueguen con la indignación del pueblo boliviano", ha agregado.

Evo Morales será candidato

El expresidente de Bolivia Evo Morales confirmó su candidatura para las elecciones presidenciales de 2025 y señaló que lo "obligaron" a tomar esta decisión por lo que va a "batallar", en medio de la división al interior del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS).

"Me han convencido que voy a ser candidato, me han obligado, claro la gente quiere, pero me están obligando, tanto contra Evo, la derecha, el Gobierno, el imperio", sostuvo Morales (2006-2019) en su programa en la radio local Kawsachun Coca.

(Con información de Europa Press)