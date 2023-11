"Ha sido un milagro": el relato de la madre que logró salir de Gaza con su hija, una niña peruana de 6 años

Nessma Alasttal, la madre de la niña peruana de 6 años que permanecía en la Franja de Gaza desde el estallido de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Israel y los combatientes Hamás a inicios de octubre, relató este martes a RPP cómo lograron sobrevivir en medio de la devastación del territorio palestino y su posterior evacuación hacia Egipto.

"Ayer (lunes) hemos podido salir de la Franja de Gaza por el puesto fronterizo (de Rafah), la embajada de Perú nos estaba esperando [...] hemos podido salir casi después de una semana de la apertura del puesto fronterizo", dijo en comunicación exclusiva con Ampliación de Noticias de RPP desde le embajada del Perú en El Cairo, la capital egipcia.

Nesmma comentó que la situación en Gaza "es muy triste y peligrosa" y cada día se enfrenta a la escasez de alimentos, agua, energía eléctrica, gas y petróleo, "por lo cual muchos hospitales han cerrado y muchas mujeres y niños no han podido quedar vivos".

"Casi no hay un lugar en Gaza que esté a salvo"

La mujer dijo que mantenerse a salvo y lograr salir de la Franja de Gaza "ha sido un milagro". Relató que cada cierto tiempo tenían que abandonar el lugar donde se refugiaban debido a los bombardeos de las fuerzas israelíes.

"El bombardeo está en cada metro en Gaza, casi no hay un lugar en Gaza que esté a salvo; al final ha sido un milagro que podamos salir", detalló.

"He dejado mi corazón ahí, la verdad es que la gente sufre mucho, las mujeres y niños. Sobre todo en el norte, porque no hay ni pan, ni agua, ni luz. En el sur hay un poco de algo y la gente puede sobrevivir. En el norte y el centro no hay nada", agregó.

Nesmma recordó que su niña, nacida hace 6 años en Lima, permaneció todo el tiempo encerrada hasta antes de evacuar la franja.

"No tenía nada del derecho de los niños, no podría jugar, ni nada. Ahora que salió a Egipto está un poco feliz, porque por lo menos puede jugar y espero que en Perú este mucho mejor", dijo.

Finalmente, la mujer, que espera llegar junto a su hija a Lima a más tardar el jueves de esta semana, hizo un llamado a que se dé apoyo humanitario a Gaza. "La situación es muy difícil, hay países que sufren escases en comida, pero la situación es peor en Gaza, afirmó.