¿Habrá reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un en el corto plazo? Esto reveló la inteligencia surcoreana

Todo apunta a que las autoridades norcoreanas intentarán tomar medidas para favorecer que este encuentro. | Fuente: Europa Press
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur se ha pronunciado luego de la frustrada reunión entre ambos líderes, la semana pasada, en el marco de la APEC 2025.

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur ha afirmado este martes que el líder norcoreano, Kim Jong-un, podría buscar reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en primavera, después de que las fuerzas surcoreanas y estadounidenses realicen una serie de maniobras militares conjuntas en la zona.

Así, aprovechando una mejora de las relaciones bilaterales con Rusia y China, todo apunta a que las autoridades norcoreanas intentarán tomar medidas para favorecer que este encuentro tenga lugar.

La Inteligencia surcoreana ha indicado también que existen "indicios" de que el país puso en marcha medidas encaminadas a lograr reunirse con Trump aprovechando su viaje a Corea del Sur con motivo de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Aunque la reunión que tanto se esperaba no pudo materializarse, varios canales permiten confirmar que Corea del Norte ha estado preparando un posible encuentro a puerta cerrada para suscitar el diálogo con Estados Unidos", ha aseverado el diputado Lee Seong Kweun, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Trump había expresado en anteriores ocasiones su disposición a encontrarse con Kim antes de su visita la semana pasada a Corea del Sur, si bien las autoridades norcoreanas no respondieron a estos llamamientos.

Donald Trump Kim Jong-un Corea del Sur Corea del Norte EEUU Estados Unidos

