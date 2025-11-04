Trump amenaza con cortar fondos federales para Nueva York si Mamdani gana las elecciones a la alcaldía

El presidente estadounidense Donald Trump respaldó el lunes al exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo para la alcaldía de la ciudad y amenazó con retener los fondos federales si el candidato demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones.

Trump, republicano que ha comentado con frecuencia la contienda por la alcaldía, se involucró aún más al apoyar a Cuomo —cruzando líneas partidistas— en lugar de Mamdani o del candidato republicano Curtis Sliwa, quien aparece muy rezagado en las encuestas en esta ciudad mayoritariamente demócrata.

Cuomo, figura veterana del Partido Demócrata, se postula como independiente tras su derrota ante Mamdani en las primarias demócratas.

Las elecciones de este martes en Nueva York han atraído atención nacional, ya que podrían definir la imagen del Partido Demócrata mientras busca su identidad en oposición a Trump. Mamdani, de 34 años, quien se autodefine como socialista democrático y lidera las encuestas sobre Cuomo, ha logrado movilizar a los votantes más jóvenes y progresistas, pero ha generado alarma entre los demócratas moderados que temen que un giro excesivo a la izquierda pueda ser contraproducente.

Los republicanos han atacado la candidatura de Mamdani durante toda la campaña, y Trump lo ha calificado de comunista.

“Te guste o no Andrew Cuomo, realmente no tienes otra opción. Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Es capaz de hacerlo, Mamdani no lo es”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Trump afirmó que votar por Sliwa solo ayudaría a Mamdani. “Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York, es muy poco probable que contribuya con fondos federales, más allá del mínimo requerido, a mi querida primera casa”, declaró Trump, nativo de Nueva York.

El gobierno federal estadounidense destina unos 7 400 millones de dólares a la ciudad de Nueva York en el ejercicio fiscal de 2026, lo que representa aproximadamente el 6,4% del gasto total de la ciudad, según un informe del contralor del estado de Nueva York.

Durante su segundo mandato, Trump ha amenazado con recortar fondos federales por motivos relacionados con políticas climáticas, derechos de personas transgéneros, protestas propalestinas contra la guerra de Israel en Gaza y programas de diversidad, equidad e inclusión.

Mamdani, nacido en Uganda y actual miembro de la Asamblea Estatal, sorprendió a los observadores políticos el 24 de junio con una victoria contundente en las primarias.

Zohran Mamdani, candidato favorito para ganar la alcaldía de Nueva York

Mamdani ha aprovechado su campaña para movilizar a los neoyorquinos en contra de los candidatos del “establishment”, como Cuomo, quien fue elegido gobernador de Nueva York en tres ocasiones, pero renunció en 2021 tras un informe del fiscal general del estado que concluyó que acosó sexualmente a 11 mujeres, incluidas empleadas estatales.

Posteriormente, una investigación del Departamento de Justicia determinó que Cuomo sometió al menos a 13 trabajadoras estatales a un “entorno laboral sexualmente hostil”.

“El apoyo del movimiento MAGA a Andrew Cuomo refleja la comprensión de Donald Trump de que este sería el mejor alcalde para él”, dijo Mamdani en un acto de campaña tras el respaldo de Trump a Cuomo.

“Ellos (Trump y Cuomo) comparten los mismos donantes, la misma visión limitada y el mismo sentido de impunidad”, añadió.

Las propuestas de Mamdani incluyen aumentar los impuestos a los más ricos de la ciudad, elevar el impuesto de sociedades, congelar los alquileres de apartamentos estabilizados y ampliar la vivienda pública subvencionada.

Su ascenso representa tanto riesgos como oportunidades para el Partido Demócrata a nivel nacional, que reconoce la necesidad de atraer a los votantes jóvenes, pero teme los ataques republicanos por las críticas de Mamdani a la ocupación israelí de los territorios palestinos y por su socialismo democrático, que ha generado inquietud en los círculos financieros de Nueva York.