Luto en Corea del Norte: murió Kim Yong-nam, figura clave de la diplomacia del régimen

El veterano político norcoreano Kim Yong-nam, exjefe parlamentario y figura clave de la diplomacia de Corea del Norte durante décadas, falleció el lunes a los 97 años a causa de un fallo multiorgánico derivado de un cáncer colorrectal, informó este martes la agencia estatal KCNA.

Kim Yong-nam, nacido en 1928 en una familia involucrada en el movimiento antijaponés, formó parte del aparato estatal norcoreano desde los años cincuenta y desempeñó cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Comité Central del Partido de los Trabajadores.

Fue canciller y viceprimer ministro antes de ser nombrado, en 1998, presidente del Presídium de la Asamblea Popular Suprema (SPA), el Parlamento norcoreano de mera formalidad, en un puesto que mantuvo hasta 2019, cuando se retiró a los 91 años, y desde el que ejerció como jefe de Estado representativo del país durante décadas.

El líder norcoreano Kim Jong-un visitó su féretro y dejó una ofrenda floral en la madrugada de este martes para expresar "profundas condolencias por su muerte", acompañado de altos cargos del Partido y del Gobierno, según un breve comunicado de KCNA que sirvió como anuncio de la muerte del político.

El funeral se celebrará el miércoles, añadió la agencia.



El papel de Kim Yong-nam

A lo largo de su carrera Kim Yong-nam representó a Corea del Norte en decenas de foros internacionales y fue el jefe de la delegación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang de 2018, donde se reunió con el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in, en un momento de deshielo en las relaciones intercoreanas.

Desde el Sur, el ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, expresó este martes -en un comunicado- sus condolencias por su fallecimiento, recordando que Kim Yong-nam lideró la delegación en los Juegos Olímpicos y que contribuyó a abrir el diálogo intercoreano.

"También recuerdo haberme reunido con el expresidente (de la SPA) Kim Yong-nam en Pionyang en dos ocasiones -en junio de 2005 y en septiembre de 2018- y haber mantenido conversaciones significativas sobre la paz en la península coreana y el desarrollo de las relaciones intercoreanas", dijo Chung.

Kim Yong-nam fue una de las pocas figuras que sirvió bajo las tres generaciones de la dinastía gobernante norcoreana: el fundador Kim Il-sung, su hijo y padre del actual líder, Kim Jong-il, y Kim Jong-un.

