Esta foto de archivo tomada el 24 de marzo de 2021 y publicada por el concurso de belleza Miss Grand International el 25 de marzo de 2021 muestra a la concursante de Miss Grand International, Han Lay, participando en la parte del traje nacional del concurso en Bangkok. | Fuente: AFP

La modelo birmana Han Lay permanece este viernes retenida por tercer día en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia), donde las autoridades locales le bloquean la entrada al país, mientras las ONG reclaman que no sea deportada a Birmania.



El investigador de Human Rights Watch (HRW) en Tailandia, Sunai Phasuk, indicó hoy a EFE que Han Lay permanecerá en el centro de detención de inmigración del aeropuerto capitalino "hasta que se confirme su viaje" a un tercer país.



Según Sunai, Tailandia le sigue negando la entrada, tras llegar el miércoles en un vuelo desde Vietnam, y se comprometió a no enviarla a Birmania, donde podría ser perseguida por la junta militar al apoyar públicamente al bando prodemocracia.



En la misma línea se pronuncia Amnistía Internacional, que reclamó este viernes en un mensaje publicado en Twitter que "se permita a la modelo establecerse en un país seguro y Birmania no lo sería para ella", al recordar que los opositores al Ejército "han sido detenidos de manera arbitraria, torturados y asesinados durante su arresto".



"No ha sido arrestada"

La joven, de 23 años y crítica de la junta militar que tomó el poder en Birmania, fue retenida el miércoles en Bangkok por oficiales de inmigración al alegar "problemas con su pasaporte", supuestamente cancelado por Birmania, mientras que su representante indicó a EFE que saltó un alerta de Interpol.



El Ministerio de Exteriores recalcó hoy, mediante su portavoz, que la birmana "no ha sido arrestada".



Han Lay, cuyo nombre de nacimiento es Thaw Nandar Aung, aseguró esta mañana en un mensaje colgado en su perfil de Facebook que está en contacto con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



ACNUR, por su parte, evitó "por razones de protección y confidencialidad" comentar el caso en un mensaje enviado a Efe al apostillar que "no está en condiciones de comentar los detalles o incluso confirmar la existencia de casos individuales".



Su representante, quien se identifica como Vanny, declaró hoy a Efe que la modelo "permanece segura" y confirmó que las autoridades birmanas comparecieron anoche en el aeropuerto, pero "no llegó a suceder nada".



Crisis en Birmania

Los militares birmanos ejecutaron un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021 que acabó con el gobierno electo de la premio nobel de Paz Aung San Suu Kyi y que ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica.



En marzo del año pasado y desde Bangkok, la modelo aprovechó su participación en el concurso de belleza Miss Grand International -donde representaba a Birmania- para lanzar un emotivo mensaje sobre la situación en Birmania y la violencia desatada por los militares.



Desde la sublevación, el Ejército ha detenido a varios famosos por su apoyo público a la disidencia, entre ellos el actor y modelo Paing Takhon, quien pasó varios meses en prisión, mientras han emitido ordenes de captura contra directores de cine y rostros del mundo del espectáculo.



Más de 2 300 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, que han llegado a disparar a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, según datos de la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La vasectomía consiste en cortar y amarrar el conducto de salida x donde salen los espermatozoides del testículo, es un procedimiento médico que puede realizarse en un consultorio, normalmente se someten los hombres que han llegado a una edad madura. En la secuencia, Conociendo el cuerpo humano, explicamos cómo funciona el clítoris.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.