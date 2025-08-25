Últimas Noticias
Helicóptero de bomberos sufrió aparatosa caída sobre estanque tras perder el control cuando recogía agua en Francia [VIDEO]

Helicóptero de bomberos se estrelló en Rosporden (Francia) durante operación contra incendios
Helicóptero de bomberos se estrelló en Rosporden (Francia) durante operación contra incendios | Fuente: Reuters
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Un helicóptero de extinción de incendios se estrelló el último domingo en un estanque en la localidad francesa de Rosporden mientras intentaba recolectar agua para combatir un incendio. Las impactantes imágenes del accidente se viralizaron en redes sociales.

Un helicóptero Airbus H125 del Servicio de Bomberos y Rescate del departamento francés de Finistère sufrió un grave accidente el último domingo en un estanque de Rosporden, Bretaña, Francia, mientras realizaba labores de recolección de agua para extinguir un incendio forestal. 

El piloto y el bombero a bordo resultaron ilesos, aunque en estado de shock, según confirmaron las autoridades locales.

El incidente, que quedó registrado en un video captado por el testigo Thibault Le Doeuff, conocido en redes como @thibaees, muestra cómo la aeronave pierde el control tras tocar el agua con sus patines y el rotor de cola.

“El rotor de cola impactó contra el agua. Enseguida comprendí que el helicóptero iba a dar vueltas y que sería difícil recuperar el control”, relató Le Doeuff.

El video, corroborado por la agencia de noticias Reuters y filmado desde la orilla del estanque, captura el momento exacto en que el helicóptero se aproxima al agua con una bolsa para recolectar líquido. Tras un aparente desequilibrio, la aeronave gira sin control y se precipita al estanque. 

“¡Dios mío! ¡Dios mío!”, se escucha gritar a un amigo de Le Doeuff, en el video que se ha viralizado en plataformas como Instagram.

Thibault, quien inicialmente dudó en publicar las imágenes por temor a las consecuencias, decidió compartir el video tras confirmar que los tripulantes estaban a salvo. “Tenía miedo por ellos. Si hubiera salido mal, nunca lo habría publicado”, afirmó.

Rescate de los pilotos

Tras el impacto, Kevin Breuilly, de 39 años, no dudó en lanzarse al agua junto a otras dos personas para asistir a la tripulación. “Me zambullí de inmediato con mi tabla de paddle surf. No lo pensé dos veces; era vital. Le pregunté al piloto si estaba bien, cómo se llamaba, etc.”, explicó Breuilly.

El piloto y el bombero a bordo lograron salir del helicóptero y fueron auxiliados por residentes de la zona y los bomberos. 

El alcalde de Rosporden, Michel Loussouarn, informó que tras el accidente se tomaron medidas inmediatas para contener el riesgo de contaminación en el estanque.

