Incendios forestales en Nuevo México y California obligan a evacuar a miles de personas

Varios incendios forestales en Nuevo México y California han quemado miles de acres y obligado a miles de personas a evacuar a causa de las llamas, que se extienden rápidamente y dificultan el trabajo de extinción de los bomberos y la evaluación de los daños.



El presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una declaración de desastre para partes del sur de Nuevo México, lo que le permite utilizar fondos federales para atender la emergencia causada por dos incendios bautizados como South Fork y Salt.



Al menos dos personas han muerto y miles han sido evacuadas debido a los incendios que estallaron el pasado lunes en el sur de ese estado.



Unas 1.400 estructuras han sido destruidas y más de 23.000 acres (9.315 hectáreas) arrasados. Al mediodía de este viernes no se había contenido ninguno de los dos fuegos, según el sitio web New Mexico Fire Information.



Los residentes de las zonas afectadas que no fueron evacuados continúan con los servicios públicos interrumpidos debido a los incendios desatados, dijeron las autoridades.

FBI apoya investigaciones sobre origen de los incendios

El FBI confirmó hoy que está ayudando a los investigadores estatales y tribales a descubrir cómo comenzaron los incendios que afectan el área de Ruidoso, al norte de Las Cruces.



La gobernadora de Nuevo México, la demócrata Michelle Lujan Grisham, desplegó a la Guardia Nacional para ayudar en las tareas de evacuación y declaró el estado de emergencia para disponer de más recursos.



La disminución de las temperaturas y algunas lluvias este viernes han ayudado a los apagafuegos a lidiar con las llamas.



Por su parte, los bomberos en California luchan por apagar las llamas de ocho incendios activos en el estado, aunque la mayoría están contenidos y los evacuados han podido regresar a sus casas.

Daños en Nuevo México y Los Ángeles

Un incendio en el condado de Colusa, al norte del Estado Dorado, ya ha quemado casi 20.000 acres (8.300 hectáreas), pero los bomberos han logrado contenerlo en un 25 %, según informó hoy el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).



Mientras, el incendio en el condado de Los Ángeles, que estalló el sábado pasado, ha arrasado con más de 15.000 acres (6.070 hectáreas) de maleza de las montañas al noroeste de la ciudad y varias estructuras.



Los apagafuegos han logrado contener en un 65 % el siniestro que afectó a la autopista 5, una de las principales vías de EE.UU., que atraviesa de sur a norte el país.



Los dos únicos fuegos que no han sido contenidos se iniciaron este jueves y viernes en los condados de Tulare y Madera, respectivamente.

EFE