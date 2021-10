Decenas de indígenas marcharon en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en el suroriental estado de Chiapas, para conmemorar los 529 años de la resistencia de los pueblos originarios de América. | Fuente: EFE

Organizaciones indígenas y afrodescendientes exigieron este martes poner fin a proyectos de desarrollo que aceleran el cambio climático, arrasan con sus territorios y con sus pueblos.



Lo han hecho a través de un comunicado, difundido en Quito por el Día de la Liberación Negra e Indígena y en nombre de más de 70 organizaciones de toda América. Se trata de una declaración "de resistencia contra el racismo, la discriminación y el colonialismo".



Estas organizaciones forman parte del Movimiento de la Liberación Negra e Indígena (BILM), una coalición de colectivos, pueblos, organizaciones de base y movimientos sociales de toda América que nació en 2020 con el objetivo de respaldar las luchas contra el racismo, la discriminación, la violencia, el colonialismo y los estragos del capitalismo racial.



Actualmente, BILM posee un red de más 134 organizaciones, comunidades de base, colectivos y movimientos sociales de 22 países de Abya- Yala (América) y cinco redes continentales y globales.



"Estamos en un momento de la humanidad en que debemos estar unidos para enfrentar grandes retos como el cambio climático o la devastación de la naturaleza. Pero esto no puede darse si antes no enfrentamos problemas como el racismo o la discriminación", señala el indígena kichwa de Ecuador y fundador de BILM, Leonardo Cerda. Y agrega que "no puede haber justicia climática, sin justicia racial".



Este 12 de octubre, las organizaciones que componen BILM realizarán una serie de acciones de resistencia y visibilización en Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, República Dominicana, Suriname y España.



Estas acciones buscan llamar la atención internacional y elevar el nivel de conciencia entorno a la discriminación, el racismo y el colonialismo, reza el escrito.

Mujeres indígenas venezolanas participan en una marcha para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena, en Caracas. | Fuente: AFP

RESPETO A LOS TERRITORIOS

En el documento señalan varias consideraciones en torno a la situación de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, así como una serie de demandas para los organismos internacionales y Gobiernos.



Entre ellas figuran medidas de compensación y reparación a nivel nacional, regional e internacional "para resarcir las injusticias de las que han sido víctimas".

Además, el respeto a los territorios, bosques, ríos, biodiversidad y minerales dentro y fuera de los territorios indígenas y afrodescendientes, "pues no son recursos a ser explotados, por el contrario son fundamentales para nuestra vida y para la vida en el planeta", indican.



Piden, asimismo, que los Estados y empresas respeten y garanticen su derecho al territorio, la autodeterminación y al manejo de todos los recursos contenidos en sus tierras, pues están "cansados de ver cómo el modelo colonial-extractivista arrasa con la naturaleza" y con sus comunidades.



La coalición pide también el cese a la criminalización de los defensores de los territorios, bosques y la cultura, así como combatir la desigualdad y la injusticia en que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes.



Eliminar de los espacios públicos, los símbolos y monumentos que representen el colonialismo, genocidio, y supremacía blanca, es otra de las exigencias, a las que suman proteger, conservar y manejar de manera sostenible al menos el 80 % de la Amazonía y otras áreas de vital importancia para el planeta para el 2025, en colaboración con los pueblos indígenas y afrodescendientes.



A los organismos internacionales y de cooperación, les piden diseñar programas y acciones de la mano de actores indígenas y afrodescendientes para erradicar y luchar contra la discriminación racial.



Asignar recursos y fondos directos para apoyar procesos colectivos de esos pueblos e implementar programas y acciones para superar desigualdades de género y discriminación social.



"Exigimos que reconozcan los daños causados a nuestros pueblos y territorios y demandamos acciones de reparación. Al mismo tiempo hacemos un llamado a superar las relaciones de pensamiento colonial y discriminación que no nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria", expresó Gema Tabares, representante del colectivo Afro Caracolas Saberes Itinerantes, de México.



(EFE)

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Nuestros podcast

Espacio Vital | La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.