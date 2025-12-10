Aumentan casos de variante de la gripe H3N2 en Europa, Asia y Estados Unidos: ¿cuáles son sus características y síntomas?

El aumento del reporte de casos de la variante H3N2 subclado K de la gripe en parte de Europa, Asia y Estados Unidos en las últimas semanas ha llamado la atención y el monitero de organismos de salud pública. Conoce a continuación sus principales síntomas, recomendaciones y últimas noticias sobre este subtipo de influenza.
Datos del Organismo Mundial de Salud (OMS) indican que la actividad viral del subclado K llegaron "3 y 6 semanas respecto a lo esperado", es decir, el inicio del invierno europeo. Países como Reino Unido, Alemania, España o Italia, han presentado un alza en el número de casos de gripe y esto es en parte por la variante H3N2 subclado K.
¿Qué es la gripe H3N2 y qué significa?
La influenza es una enfermedad pulmonar que afecta a un porcentaje de la población mundial y que presenta una variación estacional. Esta cuenta con cuatro tipos de virus en la familia Orthomyxoviridae y, entre sus subtipos, se ubica la influenza A H3N2.
Según el OMS, la denominación H3N2 tiene este significado: H3 por la proteína hemaglutinina tipo 3 y N2 por la proteína neuraminidasa tipo 2.
¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2?
El National Health Service (NHS) del Reino Unido remarcó -a través de la doctora Nisa Aslam- que este tipo de influenza se esta propagando con mayor rapidez a través de gotitas respiratorias entre individuos.
La OMS indica que entre los síntomas que el H3N2 presenta se encuentra:
- Gripe típica
- Fiebre
- Tos seca persistente
- Dolor de garganta
- Dolores musculares y corporales
- Escalofríos
- Malestar gastrointestinal (con episodios como diarrea o dolor abdominal)
¿Cuáles son los factores de riesgo ante la gripe H3N2?
- Mujeres embarazadas, específicamente en el segundo y tercer trimestre
- Los niños menores de 5 años de edad.
- Adultos de 65 años o más
- Personas que presenten afecciones médicas crónicas (Trastornos del corazón, enfermedades pulmonares. problemas de riñon, enfermedades del hígado y trastornos del neurodesarrollo)