Aumentan casos de variante de la gripe H3N2 en Europa, Asia y Estados Unidos: ¿cuáles son sus características y síntomas?

La variante K del H3N2 registra alza de casos en el Reino Unido, otros países de Europa y Asia, y Estados Unidos.
La variante K del H3N2 registra alza de casos en el Reino Unido, otros países de Europa y Asia, y Estados Unidos.
por Redacción RPP

Organismos de salud reportaron un incremento de casos de la variante K de la gripe H3N2 en países como Reino Unido, Alemania, España y más. En tanto, también se presentaron casos en Asia y Estados Unidos.

El aumento del reporte de casos de la variante H3N2 subclado K de la gripe en parte de Europa, Asia y Estados Unidos en las últimas semanas ha llamado la atención y el monitero de organismos de salud pública. Conoce a continuación sus principales síntomas, recomendaciones y últimas noticias sobre este subtipo de influenza.  

Datos del Organismo Mundial de Salud (OMS) indican que la actividad viral del subclado K llegaron "3 y 6 semanas respecto a lo esperado", es decir, el inicio del invierno europeo. Países como Reino Unido, Alemania, España o Italia, han presentado un alza en el número de casos de gripe y esto es en parte por la variante H3N2 subclado K.

¿Qué es la gripe H3N2 y qué significa?

La influenza es una enfermedad pulmonar que afecta a un porcentaje de la población mundial y que presenta una variación estacional. Esta cuenta con cuatro tipos de virus en la familia Orthomyxoviridae y, entre sus subtipos, se ubica la influenza A H3N2.

Según el OMS, la denominación H3N2 tiene este significado: H3 por la proteína hemaglutinina tipo 3 y N2 por la proteína neuraminidasa tipo 2.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2?

El National Health Service (NHS) del Reino Unido remarcó -a través de la doctora Nisa Aslam- que este tipo de influenza se esta propagando con mayor rapidez a través de gotitas respiratorias entre individuos.

La OMS indica que entre los síntomas que el H3N2 presenta se encuentra:

  • Gripe típica
  • Fiebre
  • Tos seca persistente
  • Dolor de garganta
  • Dolores musculares y corporales
  • Escalofríos
  • Malestar gastrointestinal (con episodios como diarrea o dolor abdominal)

¿Cuáles son los factores de riesgo ante la gripe H3N2?

  • Mujeres embarazadas, específicamente en el segundo y tercer trimestre
  • Los niños menores de 5 años de edad.
  • Adultos de 65 años o más
  • Personas que presenten afecciones médicas crónicas (Trastornos del corazón, enfermedades pulmonares. problemas de riñon, enfermedades del hígado y trastornos del neurodesarrollo)
Subclado K de la Gripe H3N2
Subclado K de la Gripe H3N2 | Fuente: Medline Plus

¿Cómo se propaga la gripe H3N2?

Cabe señalar que la transmisión del H3N2 se produce principalmente a través de gotitas respiratorias. De esta manera, el virus se puede propagar en estos escenarios:

  • Una persona infectada tose o estornuda
  • Una persona toca superficies contaminadas y luego se toca la boca, los ojos o la nariz.
  • Una aglomeración de personas en espacios concurridos y cerrados como oficinas, escuelas o transporte público.

¿Qué recomendaciones hay ante la gripe H3N2?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó la importancia de realizar la vacunación contra influenza, COVID-19 y VSR, especialmente para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños pequeños y trabajadores de la salud.

Además, otros organismos sanitarios también recomiendan:

  • Tener una higiene de manos adecuada por medio del lavado frecuente
  • Evitar el contacto cercano con personas infectadas.
  • Implementación de mascarillas en espacios concurridos
  • Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar
  • Desinfectar de manera constante las superficies que se tocan con frecuencia.

Últimas noticias de la gripe H3N2 en Europa

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) reportó que en países como Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia se detectaron casos tres a cuatro semanas previas de lo habitual. En el caso de Reino Unido, el alza de estos casos ha generado una saturación hospitalaria, cierre temporal de instituciones educativas y la implementación de recomendaciones preventivas.

Tags
gripe H3N2 OMS gripe Reino Unido

