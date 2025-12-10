Aumentan casos de variante de la gripe H3N2 en Europa, Asia y Estados Unidos: ¿cuáles son sus características y síntomas?

Organismos de salud reportaron un incremento de casos de la variante K de la gripe H3N2 en países como Reino Unido, Alemania, España y más. En tanto, también se presentaron casos en Asia y Estados Unidos.

El aumento del reporte de casos de la variante H3N2 subclado K de la gripe en parte de Europa, Asia y Estados Unidos en las últimas semanas ha llamado la atención y el monitero de organismos de salud pública. Conoce a continuación sus principales síntomas, recomendaciones y últimas noticias sobre este subtipo de influenza.

Datos del Organismo Mundial de Salud (OMS) indican que la actividad viral del subclado K llegaron "3 y 6 semanas respecto a lo esperado", es decir, el inicio del invierno europeo. Países como Reino Unido, Alemania, España o Italia, han presentado un alza en el número de casos de gripe y esto es en parte por la variante H3N2 subclado K.

¿Qué es la gripe H3N2 y qué significa?

La influenza es una enfermedad pulmonar que afecta a un porcentaje de la población mundial y que presenta una variación estacional. Esta cuenta con cuatro tipos de virus en la familia Orthomyxoviridae y, entre sus subtipos, se ubica la influenza A H3N2.

Según el OMS, la denominación H3N2 tiene este significado: H3 por la proteína hemaglutinina tipo 3 y N2 por la proteína neuraminidasa tipo 2.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2?

El National Health Service (NHS) del Reino Unido remarcó -a través de la doctora Nisa Aslam- que este tipo de influenza se esta propagando con mayor rapidez a través de gotitas respiratorias entre individuos.

La OMS indica que entre los síntomas que el H3N2 presenta se encuentra:

Gripe típica

Fiebre

Tos seca persistente

Dolor de garganta

Dolores musculares y corporales

Escalofríos

Malestar gastrointestinal (con episodios como diarrea o dolor abdominal)

¿Cuáles son los factores de riesgo ante la gripe H3N2?