Irán afirma que reconstruirá “con mayor capacidad” sus plantas nucleares destruidas

Irán afirmó este domingo que reconstruirá “con mayor capacidad” sus instalaciones nucleares destruidas por los bombardeos de Estados Unidos e Israel en la guerra de 12 días en junio, pero aseguró una vez más que no busca obtener armas atómicas.

"La ciencia reside en la mente de nuestros científicos y no habrá ningún problema con la destrucción de edificios y fábricas. Reconstruiremos con mayor capacidad”, aseveró el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en una reunión con altos directivos de la industria nuclear del país, según informó la agencia IRNA.

Pezeshkian reiteró que Teherán no busca fabricar bombas atómicas, basándose en la fatua (decreto religioso) del líder supremo del país, Ali Jameneí, que en 2003 declaró “haram” (prohibido) las armas nucleares.

Desde entonces, Irán ha asegurado que su programa nuclear tiene un fin exclusivamente civil.

“Nuestras actividades nucleares están orientadas a resolver los problemas de la población y los asuntos civiles”, subrayó el presidente iraní, al rechazar las denuncias de los países occidentales y de Israel de que Irán busca obtener bomba atómica.