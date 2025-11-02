En lo más alto: Sinner se consagró campeón en el Masters 1000 de París y volvió a recuperar el número 1 del mundo

En lo más alto. El italiano Jannik Sinner venció 2-0 (6-4 y 7-6) al canadiense Felix Auger-Aliassime para se consagró campeón del Masters 1000 de París, el primero de esta categoría en la temporada, y arrebatarle el número 1 del mundo a Carlos Alcaráz. De esta manera, el transalpino levantó su quinto título del año, el número 23 de su carrera y el quinto Masters 1000, el primero desde el de Shanghai 2024.



Después de haberse impuesto el domingo pasado en Viena, Sinner continúa su exitoso año. Desde Wimbledon, solo ha perdido tres partidos —dos de ellos por retirada— en un año en el que pasó varios meses fuera por dopaje.



Sinner campeón de Maters 1000 de París | Fuente: X

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Sinner y un partido perfecto

Tras la eliminación de Alcaraz en las primeras rondas, el italiano no tuvo rival. Como en su duelo en semifinales ante Zverev, quien defendía el título, comenzó expeditivo la final contra un Auger-Aliassime, que a sus 25 años disputaba su segunda final de un Masters 1000.



Un 2-0 de entrada le dio una ventaja que supo conservar con mano de hierro, concediendo apenas tres puntos con su servicio, con lo que en 45 minutos ya tenía el primer parcial. La reacción del canadiense, el segundo tenista que más triunfos ha logrado este curso sobre pista rápida, solo superado por el australiano Alex de Miñaur, fue tibia.

Auger-Aliassime resistió las embestidas del italiano, pero siguió mostrándose impotente contra su servicio. La mejora del canadiense, se hizo patente y plantó cara al italiano, al que llevó a un juego de desempate, el primero que tuvo que disputar Sinner en toda la semana. Pero, el italiano mantuvo la solidez para imponerse en ese ejercicio y conquistar así el trofeo.



De esta manera, Sinner se coloca -de nuevo- en la cúspide del tenis que cedió a Alcaraz en agosto pasado, tras su derrota en la final del Abierto de Estados Unidos contra el español. Pero, la reconquista puede ser de corta duración, puesto que en el Trofeo de Maestros de Turín defiende el título y 1500 puntos, mientras que a Alcaraz le bastan con tres victorias para recuperar el número 1 y acabar la temporada con él, algo que ya consiguió en 2022.



Es la segunda vez que Sinner se coloca como número 1 del mundo, algo que logró por vez primera el junio de 2024, tras haber alcanzado la semifinal de Roland Garros. Entonces lo mantuvo 53 semanas hasta que Alcaraz se lo arrebató en la final de Nueva York.