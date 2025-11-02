Últimas Noticias
El Kremlin admite contactos con Venezuela sobre una eventual ayuda a Nicolás Maduro

El portavoz de la Presidencia rusa señaló:
El portavoz de la Presidencia rusa señaló: "Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos". | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Este domingo, Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, dijo estar en contacto con los "amigos" venezolanos. Esto tras ser consultado por un pedido de ayuda en materia de defensa que habría hecho Nicolás Maduro a Vladímir Putin.

El Kremlin admitió este domingo contactos con Venezuela al ser consultado por informaciones sobre una eventual solicitud de ayuda del líder de ese país, Nicolás Maduro, al presidente ruso, Vladímir Putin.

"Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos", dijo al respecto el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS.

Según el diario The Washington Post, Maduro habría pedido ayuda a Rusia, China e Irán para reforzar la defensa del país ante las presiones de EE.UU.

No obstante, Peskov, quien no mencionó directamente la supuesta petición de Maduro, subrayó que Rusia y Venezuela están unidas por "obligaciones contractuales".

La relación entre Rusia y Venezuela

Rusia y Venezuela firmaron en mayo pasado un acuerdo de asociación estratégica durante una visita de Maduro a Moscú.

Esta semana, Rusia reiteró su apoyo a Venezuela ante las amenazas "existentes y potenciales" que emanan de EE.UU.

Varias informaciones publicadas este viernes apuntan a que EE.UU. está aumentando aún más su despliegue militar en el Caribe o que incluso planea ya ataques contra objetivos en Venezuela, por lo que crece el temor a una ofensiva de Washington contra el Gobierno de Maduro pese a que el propio Donald Trump negara esa posibilidad.

Según periodistas especializados en defensa, EE.UU. pasará a tener en la zona en unos días ocho buques de guerra, tres buques anfibios y un submarino on un total de trece efectivos navales, su mayor despliegue desde la primera Guerra del Golfo (1990-1991), según un estudio del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Un paso más allá fueron las informaciones de los diarios Miami Herald y The Wall Street Journal, que aseguraron, citando fuentes cercanas al Gobierno Trump, que Estados Unidos se prepara para bombardear en cualquier momento instalaciones militares dentro de Venezuela.

Maduro ha denunciado en repetidas ocasiones que Washington quiere expulsarlo del poder y ha llamado a la parte estadounidense a renunciar a planes militares con respecto a Venezuela.

