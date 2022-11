Irán amenaza a familias de seleccionados en Mundial de Qatar si jugadores "no se comportan"

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, habla durante una reunión con miembros de las fuerzas voluntarias paramilitares iraníes en Teherán el 26 de noviembre de 2022. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Iranian supreme leader office

El Gobierno de Irán ha amenazado a los familiares de su equipo nacional en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 con "el encarcelamiento o la tortura" si los jugadores de la selección "no se comportan" debidamente en el partido que juegan este martes contra la selección de Estados Unidos, informó la cadena CNN.



Tras la negativa de los jugadores iraníes a cantar el himno nacional en su primer partido contra Inglaterra, el 21 de noviembre, los jugadores fueron llamados a una reunión con miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), aseguró a la cadena estadounidense una fuente relacionada con la seguridad del campeonato.



Según las fuente, las autoridades iraníes advirtieron a los jugadores que sus familias se enfrentarían a situaciones de “violencia y tortura” si no cantaban el himno nacional o si se unían a alguna protesta política contra el régimen de Teherán.



En el segundo partido de la selección iraní, el 25 de noviembre, en el que ganó 2-0 al combinado de Gales, los jugadores sí cantaron el himno al comienzo del encuentro, según se pudo comprobar por las imágenes de televisión.



La fuente consultada por la CNN, que monitorea de cerca a las agencias de seguridad de Irán que operan en Qatar durante la Copa del Mundo, dijo que decenas de oficiales del CGRI habían sido reclutados para controlar a los jugadores iraníes, a quienes no se les permite mezclarse fuera del equipo o reunirse con extranjeros.



“Hay una gran cantidad de oficiales de seguridad iraníes en Qatar recopilando información y monitoreando a los jugadores”, insistió la cadena.

Jugadores de la selección de Irán durante un entrenamiento en el Mundial de Qatar 2022. | Fuente: EFE

Actores enviados por el gobierno de Irán

Carlos Queiroz, el entrenador portugués de la selección nacional de Irán, se reunió por separado con los oficiales del CGRI después de que se hubieran trasladado las amenazas a los jugadores iraníes y a sus familias, dijo la fuente.



Y, según el medio estadounidense, Queiroz ha dicho a los futbolistas iraníes que pueden protestar en la Copa del Mundo, pero solo dentro de las normas de la FIFA.



La CNN también asegura que “en el último partido contra Gales, el régimen (de los ayatolá) envió a cientos de actores para crear una falsa sensación de apoyo a la selección. Para el próximo partido contra Estados Unidos, el régimen planea aumentar significativamente el número de actores presentes en el estadio”, dijo la fuente.



Irán y Estados Unidos se enfrentan este martes en un partido crucial del Grupo B del la Copa del Mundo de fútbol.



El régimen autocrático de Teheran se enfrenta desde hace semanas a protestas en varias ciudades del país que comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, Mahsa Amini, pero que han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979. (EFE)