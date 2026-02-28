Israel alerta de un lanzamiento de misiles a su territorio tras atacar Irán

Las Fuerzas del Aire de Israel operan en estos momentos para interceptar los proyectiles y "atacar amenazas donde sea necesario", según el Ejército.

El Ejército de Israel detectó un lanzamiento de misiles desde Irán que se dirigen hacia su territorio, en represalia por el bombardeo israelí contra Teherán este sábado, informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", recoge el comunicado castrense.

Las Fuerzas del Aire de Israel operan en estos momentos para interceptar los proyectiles y "atacar amenazas donde sea necesario", continúa un comunicado castrense posterior.

Sirenas antiaéreas

El Ejército advirtió de que su sistema de defensa "no es hermético" y pidió a la población que se adhiera a las recomendaciones de seguridad del Comando del Frente Interno, encargado de orientar a la población y que ha decretado un estado de emergencia de 48 horas.

Según el diario Haaretz, las sirenas antiaéreas ya sonaron en el norte de Israel, cerca de la divisoria con el Líbano, a fin de que la población acuda a refugiarse a búnkeres o habitaciones reforzadas.

El ataque iraní es la primera represalia de la República Islámica hacia Israel después de que este iniciara, en coordinación con Estados Unidos, bombardeos contra Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas a cambio de "inmunidad total".