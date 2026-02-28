Magistrado del TC cuestiona que se haya declarado constitucional la 'Ley Soto': "Limita la acción de la justicia"

Manuel Monteagudo indicó que la Ley 31751, que regula el plazo de suspensión de la prescripción penal por un año, va en contra de la Constitución.

El integrante del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Monteagudo, expresó su rechazo a que se haya declarado infundada una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31751, llamada 'Ley Soto', norma que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para regular el plazo de prescripción penal. En ese sentido, enfatizó que esta limita la acción de la justicia.

"Esta ley limita la acción de la justicia y por eso es inconstitucional. No tengo ninguna duda, para mí está muy claro, no es posible recortar una suspensión de la prescripción a un plazo increíble y desproporcionadamente corto. Uno lo puede entender en delitos leves, pero, por favor, el Perú afronta una problemática delictiva muy grave", expresó en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Monteagudo expresó también que, al declarar como constitucional esta ley, va en contra de la misma carta magna que defiende el debido proceso.

"La norma es inconstitucional, porque, de una manera ciega, está imponiendo el plazo de un año al periodo de suspensión que podía ser antes de 10, 15 o 30 años, dependiendo de la complejidad de los delitos o de las fases de la investigación. ¿Cómo se va a suspender por un año un procedimiento por un delito de lavado de activos, trata (de personas) o de terrorismo que requiere una actividad investigatoria compleja?", añadió.

TC declara constitucional 'Ley Soto'

El Tribunal Constitucional declaró constitucional la Ley 31751, más conocida como la 'Ley Soto', norma que regula el plazo de suspensión de la prescripción penal por un año.



Los magistrados tomaron esta decisión al declarar infundada una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley con 6 votos a favor y uno en contra. El único que se opuso a esto fue precisamente Manuel Monteagudo.

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, defendió la sentencia al afirmar que se trata de una normativa "proderechos fundamentales de los ciudadanos".

"Es una cuestión que venimos insistiendo hace ya bastante tiempo en el tribunal, porque es una falencia que hay en nuestro sistema de justicia que los juicios duren tantísimos años", dijo en el programa Las cosas como son, de RPP TV.