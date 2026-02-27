"Asesinos y criminales": El presidente chileno Gabriel Boric arremetió contra Israel tras video de adolescente palestino baleado en Cisjordania

El presidente Gabriel Boric se manifestó en contra del asesinato de un adolescente palestino que, según la cadena BBC, fue víctima de disparos por parte de soldados israelíes. "El Gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina", dijo.

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, ha acusado de "asesinos y criminales" a las fuerzas israelíes en medio de los ataques registrados en la Franja de Gaza pese al alto el fuego, insistiendo en que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu "sigue asesinando niños inocentes".

"El Gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina. Mientras vivamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia", ha afirmado el dirigente latinoamericano que acabará su mandato el próximo 11 de marzo.

"En cualquier caso, la historia los juzgará", ha indicado Boric, tras hacerse eco de un caso de violencia del pasado mes de noviembre en el que, según informa la cadena BBC, soldados israelíes dispararon a quemarropa a un adolescente y luego impidieron el acceso a ambulancias en un campamento de refugiados de Cisjordania, dejando que muriera desangrado.

Chile ha mantenido una posición crítica con Israel por la ofensiva en Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, de hecho llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv y Boric señaló que no regresaría a Oriente Próximo mientras continúe "la masacre en Gaza".

Asesinos y criminales. El gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina. Mientras vivamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia. En cualquier caso, la historia los juzgará. https://t.co/scj76j4HCw — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 27, 2026