Italia conmocionada por el asesinato de una psiquiatra a manos de expaciente

Barbara Capovani se desempeñó durante años como psiquiatra de la salud pública. | Fuente: Twitter @davidefaraone

El asesinato a golpes de la psiquiatra Barbara Capovani en Pisa (centro) ha causado conmoción en Italia, ya que el único sospechoso del delito es uno de sus expacientes, que tenía un historial de violencia y abusos, era considerado "altamente peligroso" y había amenazado a la doctora en sus redes sociales.



Capovani, de 55 años y madre de tres hijos, falleció este domingo, dos días después de ser brutalmente agredida frente al hospital de Santa Chiara de Pisa por Gianluca Paul Seung, un antiguo paciente que fue detenido unas horas más tarde en su domicilio, donde atacó a los agentes con una ballesta cargada de dardos que guardaba debajo de la cama.



En señal de duelo, todos los trabajadores de los departamentos de salud mental de Italia guardarán, a las 12.00 horas locales (10.00 GMT), dos minutos de silencio e interrumpirán todas las actividades para seguir el llamamiento de la Sociedad Italiana de Psiquiatría, compartida en las redes sociales por operadores, empresas sanitarias y asociaciones que trabajan en el sector.



"La muerte de Barbara Capovani me apena profundamente, la violencia de la que fue víctima es inaceptable. Hoy es un día muy triste, agradezco a la familia que haya decidido donar los órganos y les doy mi más sentido pésame. La seguridad de todos los trabajadores sanitarios y sociales me importa especialmente y es para mí una prioridad con la que me he comprometido desde el principio", aseguró hoy el ministro de Sanidad, Orazio Schillaci.

Paciente tenía condenas por actos de violencia

Seung, de 35 años, padre chino y madre italiana, tenía varias condenas por actos violencia, incluida una violación, y también había logrado eludir algunas medidas cautelares. Además había agredido anteriormente un médico en la localidad de Viareggio, donde reside, según los medios locales.



Según los investigadores, el hombre acudió el pasado jueves a la planta de psiquiatría del hospital para ver a la doctora Capovani, pero ella no estaba, por lo que volvió al día siguiente para cumplir la agresión y la Fiscalía le acusa de asesinato con premeditación.



En 2019 fue tratado por la doctora Capovani, que definió su personalidad como "narcisista, antisocial y paranoide", lo que desencadenó la ira de Seung, que maduró su venganza durante los últimos años, indican las mismas fuentes.



Según los investigadores, el hombre acudió el pasado jueves a la planta de psiquiatría del hospital para ver a la doctora Capovani, pero ella no estaba, por lo que volvió al día siguiente para cumplir la agresión y la Fiscalía le acusa de asesinato con premeditación.

Brutal agresión a psiquiatra

Al día siguiente la atacó con un objeto que nunca se ha encontrado y la agresión fue captada por cámaras de videovigilancia que permitieron identificar a Seung, que golpeó repetidamente a la víctima en el cráneo, sorprendiéndola por detrás, cuando se inclinaba sobre su bicicleta para quitarle el candado al término de su turno de trabajo.



La psiquiatría es la rama de la medicina más afectada por los episodios de violencia que sufren los sanitarios, con un 34%, seguida de las urgencias, con un 20%, según los datos de la asociación Anaao-Assomed.



"Estoy dispuesto, junto con las Asociaciones, Federaciones y Sindicatos, también en el marco del Observatorio Nacional sobre la seguridad de las profesiones sanitarias y sociosanitarias, a trabajar para identificar todas las demás vías y soluciones posibles para prevenir todo tipo de violencia y garantizar los máximos niveles de seguridad para quienes cuidan de la salud, física y mental, de los ciudadanos", dijo el ministro. (EFE)