Jimmy Kimmel volvió a su show y arremete contra Trump por celebrar cancelación: “Es fundamental tener una prensa libre”

El humorista estadounidense Jimmy Kimmel regresó este martes a la televisión seis días después de que su show fuera suspendido por Disney tras emitir comentarios al aire sobre el asesinato del activista Charlie Kirk.

Durante su primer programa de regreso, Kimmel agradeció el apoyo “de quienes se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto” tras la cancelación de su espectáculo nocturno.

"Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello. Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que obviamente era un individuo profundamente perturbado; eso era realmente lo opuesto de lo que estaba tratando de plantear", dijo a su audiencia.

Asimismo, el humorista atacó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por celebrar la suspensión del programa y atacar – de esta manera- la libertad de expresión.

"Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta las bromas", señaló durante su monólogo de regreso a las pantallas.

El Gobierno de EE.UU. "quiere elegir qué noticias son las correctas. Sé que no es tan interesante como silenciar a un comediante, pero es fundamental tener una prensa libre, y es una locura que no le estemos prestando más atención", advirtió.

Su enfrentamiento con Donald Trump

Disney, empresa matriz de la cadena ABC que transmite Jimmy Kimmel Live!, suspendió el programa del humorista el pasado 17 de setiembre, dos días después que el presentador señalara durante su monólogo que algunos grupos “intentaron sacar réditos políticos de la tragedia”. En esa misma línea, comentó que incluso la Casa Blanca había enfrentado críticas por izar las banderas a media asta en señal de duelo.

Tras la cancelación del show, el mandatario estadounidense celebró la medida en su red Truth Social: “El programa de Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, está cancelado; felicidades a ABC por finalmente tener coraje”.

Sin embargo, antes de que el programa de Kimmel regresara a las pantallas, Trump escribió en sus redes sociales que “no puede creer” que ABC haya devuelto el programa al aire a una semana de haber sido suspendido. Asimismo, indicó que tomaría medidas contra la cadena de televisión.

"¿Por qué querrían de regreso a alguien que se desempeña tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro la cadena al representar una BASURA demócrata 99 % positiva? Él es un brazo más del DNC (Comité Nacional Demócrata) y, hasta donde sé, eso constituiría una importante contribución ilegal a una campaña. Creo que vamos a poner a prueba a la ABC con esto", señaló en Truth Social.