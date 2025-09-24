Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Jimmy Kimmel volvió a su show y arremete contra Trump por celebrar cancelación: “Es fundamental tener una prensa libre”

Jimmy Kimmel atacó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Jimmy Kimmel atacó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Fuente: Instagram: @jimmykimmellive / EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El humorista estadounidense regresó a las pantallas este martes y agradeció el apoyo del público tras la cancelación de su show por los comentarios sobre el asesinado activista conversador Charlie Kirk.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El humorista estadounidense Jimmy Kimmel regresó este martes a la televisión seis días después de que su show fuera suspendido por Disney tras emitir comentarios al aire sobre el asesinato del activista Charlie Kirk.

Durante su primer programa de regreso, Kimmel agradeció el apoyo “de quienes se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto” tras la cancelación de su espectáculo nocturno.

"Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello. Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que obviamente era un individuo profundamente perturbado; eso era realmente lo opuesto de lo que estaba tratando de plantear", dijo a su audiencia.

Asimismo, el humorista atacó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por celebrar la suspensión del programa y atacar – de esta manera- la libertad de expresión.

"Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta las bromas", señaló durante su monólogo de regreso a las pantallas.

El Gobierno de EE.UU. "quiere elegir qué noticias son las correctas. Sé que no es tan interesante como silenciar a un comediante, pero es fundamental tener una prensa libre, y es una locura que no le estemos prestando más atención", advirtió.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Su enfrentamiento con Donald Trump

Disney, empresa matriz de la cadena ABC que transmite Jimmy Kimmel Live!, suspendió el programa del humorista el pasado 17 de setiembre, dos días después que el presentador señalara durante su monólogo que algunos grupos “intentaron sacar réditos políticos de la tragedia”. En esa misma línea, comentó que incluso la Casa Blanca había enfrentado críticas por izar las banderas a media asta en señal de duelo.

Tras la cancelación del show, el mandatario estadounidense celebró la medida en su red Truth Social: “El programa de Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, está cancelado; felicidades a ABC por finalmente tener coraje”.

Sin embargo, antes de que el programa de Kimmel regresara a las pantallas, Trump escribió en sus redes sociales que “no puede creer” que ABC haya devuelto el programa al aire a una semana de haber sido suspendido. Asimismo, indicó que tomaría medidas contra la cadena de televisión.

 "¿Por qué querrían de regreso a alguien que se desempeña tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro la cadena al representar una BASURA demócrata 99 % positiva? Él es un brazo más del DNC (Comité Nacional Demócrata) y, hasta donde sé, eso constituiría una importante contribución ilegal a una campaña. Creo que vamos a poner a prueba a la ABC con esto", señaló en Truth Social.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Jimmy Kimmel Donald Trump Estados Unidos Charlie Kirk

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA