Jimmy Kimmel regresa a la televisión tras suspensión "indefinida" por comentarios sobre Charlie Kirk

El comediante Jimmy Kimmel retoma su programa a partir del martes 23 de septiembre.
El comediante Jimmy Kimmel retoma su programa a partir del martes 23 de septiembre.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La cadena ABC había retirado el programa nocturno de Jimmy Kimmel luego de sus polémicas declaraciones sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La cadena ABC, propiedad de Disney, anunció el 17 de septiembre la suspensión “indefinida” del Jimmy Kimmel Live! tras los comentarios del presentador sobre Charlie Kirk, activista conservador asesinado a tiros el 10 de septiembre durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Sin embargo, el programa no ha terminado aún. Este lunes 22 de septiembre, The Walt Disney Company informó que el programa volverá a la parrilla televisiva el martes 23.

“El pasado miércoles tomamos la decisión de suspender la producción para evitar avivar aún más una situación tensa en un momento emocional para el país. Tras conversaciones reflexivas con Jimmy, decidimos que el programa regrese este martes”, indica el comunicado compartido por People.

¿Por qué suspendieron el Jimmy Kimmel Live!?

En su monólogo del 15 de septiembre, Kimmel se refirió a Kirk y criticó la reacción de sectores de derecha tras el asesinato. El comediante señaló que algunos grupos “intentaron sacar réditos políticos de la tragedia” y comentó que incluso la Casa Blanca había enfrentado críticas por izar las banderas a media asta en señal de duelo.

Durante el programa también se mostró un clip del presidente Donald Trump, quien respondió preguntas sobre la muerte de su exaliado antes de cambiar de tema. “Llegamos a nuevos niveles bajos el fin de semana con la pandilla MAGA desesperada por caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos”.

Jimmy Kimmel vs. Donald Trump

La suspensión reavivó la larga disputa entre Kimmel y Trump. El presidente de Estados Unidos celebró la medida en Truth Social: “El programa de Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, está cancelado; felicidades a ABC por finalmente tener coraje”.

No obstante, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aclaró en Fox News: “La decisión de cancelar temporalmente el programa fue tomada por los ejecutivos de ABC. El presidente no ejerció ninguna presión”.

Jimmy Kimmel Charlie Kirk Jimmy Kimmel Live!

