Charlie Sheen dice que un cártel mexicano lo vetó por comprar demasiada droga: "Pensaron que vendía por mi cuenta"

El recordado protagonista de Two and a half men acaba de publicar sus memorias The Book of Sheen, donde asegura que lleva ocho años limpio, pero reconoce que tuvo suerte de sobrevivir tras su excesos.
Charlie Sheen reveló que su consumo de drogas llegó a tal extremo que un cartel mexicano decidió dejar de venderle. Explicó que compraba tanta droga que llegó el punto en que los criminales lo confundieron con un posible competidor.
"Así fue. Nunca habían visto a alguien adquiriendo ese tipo de cantidad. La única gente a la que entregaban ese peso eran distribuidores, y pensaron que yo estaba vendiendo por mi cuenta", reveló durante una entrevista para 60 Minutes Australia.
"Los únicos a quienes les entregaban esa cantidad eran traficantes. Pensaban que estaba haciendo negocios de forma extraoficial", agregó.
"No voy a huir de mi pasado, ni dejar que me controle", afirmó, tras señalar que escribir estas revelaciones fue "liberador". Añadió que, aunque algunas experiencias fueron extrañas, muchas otras resultaron divertidas.
Charlie Sheen admite que arruinó Two and a half men
Durante ocho años, entre 2003 y 2011, la comedia Two and a Half Men, protagonizada por Charlie Sheen y Jon Cryer, fue una de las producciones más exitosas de la televisión estadounidense. Sin embargo, en 2011, la serie atravesó una crisis cuando las adicciones de Sheen llegaron a un punto crítico, lo que llevó a su despido. Posteriormente, fue reemplazado por Ashton Kutcher y el programa continuó tres temporadas más.
Ahora, a sus 60 años recién cumplidos, Charlie ha decidido recordar esa tormentosa etapa en The Book of Sheen y en el documental de Netflix aka Charlie Sheen, que incluye los tetimonios de sus exesposas, Denise Richards y Brooke Mueller, su amigo Sean Penn y el propio Jon Cryer.
En ese contexto, la revista People conversó con Sheen, quien se refirió a la participación de Jon Cryer en su documental. Dijo que no pudo invitarlo personalmente porque no tenía su nuevo número, pero luego de escuchar su declaraciones, intentó contactarlo para darle las gracias.
"La única razón por la que no lo llamé fue porque no tenía su número actualizado, así que el director se comunicó con él. Pero cuando vi todo lo que Jon dijo, con tanta honestidad y compasión, le escribí y le dije: 'Oye, gracias por tus aportes y lamento que no hayamos hablado directamente. Espero verte en algún momento'", comentó, aunque todavía no ha recibido respuesta de su excompañero.
"Creo que escribí al número equivocado. No es que Jon no haya respondido, él es súper responsable con esas cosas. Así que si estás leyendo esto, Jon, mándame tu nuevo número por DM", acotó.