Jorge Sanjinez, un exsargento que desembarcó a principios de agosto de 1944 en Arromanches, en el noroeste de Francia. | Fuente: AFP

Un excombatiente peruano del Desembarco aliado en Normandía, en 1944, volvió por primera vez, a sus 102 años de edad, a la tierra donde "murieron sus compañeros", según informaron el lunes los organizadores de este viaje.



"Este retorno a Normandía me trae recuerdos y me da pena. Mis compañeros han muerto. La guerra no debe existir (...)" declaró a la AFP Jorge Sanjinez, un exsargento que desembarcó a principios de agosto de 1944 en Arromanches, en el noroeste de Francia, con la brigada belga Piron.

"Yo he tenido la suerte de que algo me decía 'tú no vas a morir', y aquí estoy saludando a Francia, un país tan lindo. Gracias a Francia, a Bélgica, a Holanda" agregó este veterano que combatió en esos tres países durante la Segunda guerra mundial.

Sanjinez, que había pedido en vano la nacionalidad belga tras la guerra, participa el lunes en una ceremonia en memoria del primer soldado belga muerto en la batalla de Normandía, el 17 de agosto de 1944, precisó la Federación de amigos de la brigada Piron.

El homenaje se celebra en el cementerio británico de Ranville, en la Normandía francesa, donde está enterrado ese soldado de 20 años, según constató una periodista de la AFP. | Fuente: AFP

El homenaje se celebra en el cementerio británico de Ranville, en la Normandía francesa, donde está enterrado ese soldado de 20 años, según constató una periodista de la AFP.

"Es la primera vez que (Jorge Sanjinez, ndlr) regresa desde hace 75 años. Se han recolectado 10.000 euros (...) para organizar su regreso, acompañado por dos familiares" precisó a la AFP el secretario de la Federación, Jean-Louis Marichal. El excombatiente peruano recibió la legión de honor en 2017 de manos del embajador francés en Perú.

Bajo mando británico, la brigada Piron contaba con 2.000 hombres que hablaban 33 idiomas diferentes. De ellos, 27 murieron en combate durante la campaña de Normandía, y 65 resultaron gravemente heridos, según el sitio internet de la Federación de amigos de la brigada.

En 1944, participó en la liberación de las localidades francesas de Cabourg (21 de agosto), Deauville (22 de agosto) y Honfleur (24 de agosto), así como de Bruselas el 3 de septiembre.

(Con información de AFP)