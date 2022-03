José 'Pepe' Mujica | Fuente: Andina

El expresidente de Uruguay, José Mujica, criticó este jueves la participación del actual mandatario, Luis Lacalle Pou, en la campaña previa al referéndum sobre la posible derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto estrella del Ejecutivo, que se votará este domingo.



Tras la rueda de prensa ofrecida este miércoles por el presidente, en la que expuso los distintos motivos por los que la ciudadanía, a su juicio, debe inclinarse por la opción del 'No' a la derogación de los artículos, Mujica (2010-2015) afirmó que la acción no está "dentro de las tradiciones democráticas" del país.



"Diversos presidentes soportaron plebiscitos, cosas gruesas y nunca salieron. Es la primera vez y ojalá que sea la última", dijo a la prensa durante un acto de campaña por el 'Sí'.



El presidente de la República tiene prohibido, por mandato constitucional, hacer proselitismo partidario, pero en este caso se trata de defender una normativa aprobada por su Ejecutivo, lo que ha sido avalado por expertos en la materia y, por tanto, no sería incompatible con su cargo.



Además, Mujica afirmó que "existe una idea de que gobernar es mandar", algo con lo que, dijo, no está de acuerdo ya que, en su opinión, se trata de "convencer a la gente".

"Uruguay real"

En tanto, expresó su preocupación por que Uruguay se "argentinice".



"Que desemboquemos en dos polos y donde para uno todo es blanco y para otro todo es negro, no, no es así. Hay síntomas de eso", aseguró en alusión al tono duro empleado entre ambas facciones durante esta campaña, poco habitual en Uruguay.



En ese sentido, Mujica manifestó su deseo de que se mantenga el "Uruguay real", en el que, como explicó, los políticos, pese a tener diferencias, mantenían un grado de cordialidad y amistad.



"Yo no quiero que se pierda eso, ese país que no se vaya", concluyó.



Este domingo 27 de marzo los uruguayos están llamados a un referéndum que definirá si se derogan o no 135 de los 476 artículos de la LUC, normativa que incluye artículos sobre cuestiones como seguridad, educación o economía.



La campaña para lograr la celebración del referéndum fue desarrollada por la central sindical, el PIT-CNT; el Frente Amplio -coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy es la principal fuerza de la oposición-; y varias organizaciones civiles.



En plena pandemia cosecharon unas 800 000 firmas, superando ampliamente las necesarias para que hubiese consulta.



Las encuestas mantienen una alta igualdad entre el 'Sí' y el 'No', que terminará decidiéndose por el aún alto número de indecisos, situado en torno al 10 %.

(EFE)