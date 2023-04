Josep Borrell: "Relación entre América Latina y Europa es compleja, pero nos necesitamos"

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, aseguró este domingo en una entrevista con EFE en Cartagena de Indias que la relación entre el bloque comunitario y América Latina es compleja, pero que ambas regiones se necesitan.

"La relación entre Europa y América Latina es compleja, pero nos necesitamos", dijo Borrell, quien lideró el foro "América Latina, el Caribe y Europa: Recalibrar nuestra asociación estratégica", organizado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) y la Fundación EU-LAC, que arrancó el viernes y culminó hoy.

En este encuentro, que se realizó a puerta cerrada, participaron, entre otros, la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez; la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien fue presidenta de la Asamblea General de la ONU; el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís; y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela.

"Ha sido muy importante y muy útil que nos reuniéramos un grupo de intelectuales, profesores, periodistas, exresponsables políticos a puerta cerrada, porque es como realmente se intercambian (ideas) con libertad y hay cuestiones que tienen que ser matizadas, elaboradas", señaló.

Europa y América Latina, aliados

El alto representante destacó que "Europa necesita aliados para existir en el mundo", mientras que América Latina tiene "oportunidades que ofrecer" y "oportunidades que recibir".

"Hemos de buscar complementariedades evitando los irritantes de nuestra relación. Hay grandes problemas del medioambiente, pero también los problemas intrínsecos de América Latina como la desigualdad, la violencia", expresó.

Borrell dijo que ambas regiones "son dos conjuntos muy heterogéneos", y recalcó algunos factores que los hacen muy diferentes.

"Europa está mucho más integrada económicamente y políticamente que América Latina. En América Latina el comercio entre los estados es del 20 %, y los europeos, entre ellos, del 60 %. Son dos realidades diferentes, pero insisto en una idea de que nos necesitamos mutuamente", aseveró.

En esa necesidad, el diplomático europeo consideró que la colaboración debe "estar basada en el interés compartido, sabiendo que partimos de una proximidad cultural, lingüística e histórica como con ninguna otra parte del mundo".

"Eso hay que aprovecharlo porque para sentar una buena relación, hay que tener vínculos y desde luego vínculos humanos, que los tenemos. Ahora hay que fortalecer nuestra relación política", resaltó.

La invasión rusa

Uno de los temas que se discutió durante el foro fue la invasión rusa en Ucrania. Borrell subrayó que quienes participaron en el encuentro son conscientes de que ese conflicto supuso "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas".

"Es una violación fragante de la soberanía y de la integridad territorial de un Estado que está causando víctimas civiles todos los días, una guerra que (el presidente ruso, Vladímir) Putin empezó y no quiere parar", explicó.

Para que culmine la guerra, Borrell cree que es necesario "que Ucrania sea capaz de resistir".

Es por ello que espera que las autoridades colombianas y regionales hayan entendido porque a los europeos les "preocupa tanto la guerra en Ucrania".

"He tenido ocasión de explicar que eso no es un problema solo de los europeos, que nadie quiere la paz más que los ucranianos. Queremos la paz, pero queremos una paz que no sea la paz del vencido, sino que sea una paz justa que respete la soberanía, la integridad territorial de un país agredido", recalcó.

Visita a Colombia

Antes de participar en el foro en Cartagena, Borrell estuvo toda la semana en Bogotá, donde se reunió con el presidente colombiano, Gustavo Petro, y varios miembros de su gabinete, así como con migrantes venezolanos y otros representantes de la sociedad civil.

"Me llevo una mejor comprensión de los problemas del país. Nosotros tenemos en mente el acuerdo de paz de 2016 (firmado por el Gobierno y las FARC), pero sé que la paz todavía no está alcanzada", expresó.

Por ello, el diplomático valoró la iniciativa de paz total, una de las banderas del Gobierno de Petro para negociar un acuerdo o buscar el sometimiento de grupos armados. También destacó la importancia de que se esté implementando el acuerdo de 2016.

"(Es importante) negociar con los nuevos flujos insurgentes que han aparecido. En eso la Unión Europea ha acompañado el proceso de paz financiera y políticamente, y va a seguir haciéndolo. Ahora entiendo mucho mejor los problemas de Colombia", concluyó.

(Con información de EFE)